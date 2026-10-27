CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 27 Ekim 2026 Bugün gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu, altın yükseldi mi düştü mü?
Altın fiyatları 27 Ekim 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın ve çeyrek altında son fiyatlar takip edilirken, küresel piyasalarda ons altının 4 bin dolar seviyesindeki seyri iç piyasadaki fiyat hareketlerine de yansıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Ekim 2026 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
Altın fiyatları 27 Ekim 2026 Salı günü, haftanın ikinci işlem gününde piyasalardaki hareketlilikle birlikte takip ediliyor. Sabah saatlerinde gram altın 6 bin 477 TL seviyesinde işlem görürken ons altındaki gerileme iç piyasaya da yansıdı. Bir önceki kapanışta 6 bin 483,70 TL olan gram altın yaklaşık 6,43 TL değer kaybetti. Ons altın ise önceki kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,52 düşüşle 4.011,60 dolar seviyesine geriledi. Çeyrek altında sınırlı yükseliş görülürken gram altındaki düşüş, altın türlerinin güne farklı yönlerde başladığını gösterdi. Peki, Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte, canlı altın alış-satış fiyatları…
GRAM ALTIN YÜZDE 0,10 DEĞER KAYBETTİ
27 Ekim 2026 Salı günü açıklanan piyasa verilerine göre gram altın 6 bin 477 TL seviyesinde işlem görüyor. Bir önceki kapanışta 6 bin 483,70 TL olan gram altın, yaklaşık 6,43 TL değer kaybetti. Böylece gram altında günlük düşüş yüzde 0,10 düzeyinde gerçekleşti.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ?
27 Ekim sabahı itibarıyla gram altın, bir önceki kapanışına göre yüzde 0,10 geriledi. Çeyrek altın ise yaklaşık yüzde 0,01 artışla yatay bir görünüm sergiledi. Bu tablo, altın türlerinin güne aynı yönde başlamadığını gösteriyor.
Küresel piyasalarda ons altının 4.032 dolar seviyesindeki önceki kapanışından yaklaşık 4.012 dolara gerilemesi de dikkat çekiyor. Ons altındaki düşüş, gram altındaki sınırlı geri çekilmeyle aynı yönde gerçekleşti.
ALTINDA SON DURUM:ONS ALTIN KAÇ DOLAR?
Ons altın 27 Ekim sabahı yaklaşık 4.011,60 dolar seviyesinde bulunuyor. Önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,52 gerileyen ons altın, küresel piyasalardaki fiyatlamanın iç piyasaya yansımaları açısından önem taşıyor.
Gram altın fiyatı yalnızca ons altına bağlı olarak değişmiyor; dolar/TL kurundaki hareketler de fiyat üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle gün içinde hem ons altın hem de döviz kurundaki değişimler takip ediliyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.424,20
Satış: 6.426,10
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.008,19
Satış: 4.008,84
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.281,59
Satış: 10.508,11
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.125,51
Satış: 41.903,50
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.610,29
Satış: 21.130,24
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.349,79
Satış: 42.131,24
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.896,11
Satış: 43.978,60
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90