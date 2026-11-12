Çeyiz düzecekler dikkat: ŞOK’ta tava ve tencere çeşitleri indirimde! 18-24 Kasım 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel broşürü, 18-24 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünleriyle alışveriş yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda mutfak alışverişinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok kategoride ürün bulunuyor. Tencere, tava ve saklama kabı gibi mutfak gereçlerinin yanı sıra ev tekstili, temizlik malzemeleri ve spor ekipmanları da indirimli ürünler listesinde yerini alıyor. Yeni haftanın kampanyasında hangi ürünlerin satışa sunulacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 18-24 Kasım 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, ŞOK aktüel ürünler broşürü…