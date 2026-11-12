Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Çeyiz düzecekler dikkat: ŞOK’ta tava ve tencere çeşitleri indirimde! 18-24 Kasım 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Çeyiz düzecekler dikkat: ŞOK’ta tava ve tencere çeşitleri indirimde! 18-24 Kasım 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK marketlerin 18-24 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yerini aldı. Mutfak gereçlerinden ev tekstiline, temizlik ürünlerinden spor ekipmanlarına kadar pek çok ürünün yer aldığı kampanyada tencere, tava ve saklama kapları dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli, aktüel ürünlerin fiyatları ne kadar? İşte, 18-24 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve tam fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 16:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ŞOK aktüel broşürü, 18-24 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünleriyle alışveriş yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda mutfak alışverişinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok kategoride ürün bulunuyor. Tencere, tava ve saklama kabı gibi mutfak gereçlerinin yanı sıra ev tekstili, temizlik malzemeleri ve spor ekipmanları da indirimli ürünler listesinde yerini alıyor. Yeni haftanın kampanyasında hangi ürünlerin satışa sunulacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 18-24 Kasım 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, ŞOK aktüel ürünler broşürü…

        2

        18-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 2026

        Mandalina aromalı gazlı içecek (2,5 litre): 79,90 TL

        Şekersiz limon aromalı gazlı içecek (2,5 litre): 69,90 TL

        Limon ve portakal aromalı gazlı içecek çeşitleri (2,5 litre): 69,90 TL

        Meyve suyu çeşitleri (1 litre): 69,90 TL

        Kola ve gazlı içecek çeşitleri (1 litre): 54,90 TL

        3

        Sade pasta kreması (140 g): 34,90 TL

        Karamelli ve çikolatalı sos (300 g): 79 TL

        Bitter damla çikolata : 115 TL

        Bitter kuvertür çikolata : 190 TL

        Pasta süsü çeşitleri (10 g): 24,90 TL

        4

        Şampuan (800 ml): 159 TL

        El ve vücut losyonu çeşitleri: 239 TL

        Ağız bakım suyu (500 ml): 129 TL

        Çamaşır makinesi kireç önleyici (250 g): 159 TL

        Yüzey temizleyici çeşitleri (2,5 litre): 119 TL

        Çamaşır yumuşatıcısı çeşitleri (5 litre): 155 TL

        5

        Kapaklı cam saklama kabı (355 cc): 150 TL

        Üçlü çay bardağı seti : 175 TL

        Altılı cam kase seti : 225 TL

        Kapaklı yuvarlak cam tencere (840 cc): 199 TL

        Cam kapaklı çelik tencere : 699 TL

        Desenli çift taraflı balık tavası : 799 TL

        Silikon mutfak gereçleri: 100 TL

        6

        Pelüş halı (120x180 cm): 1.299 TL

        İkili banyo paspas seti: 699 TL

        Pelüş dekoratif post (70x100 cm): 750 TL

        Çift kişilik battaniye (200x220 cm): 899 TL

        Silikon dolgulu yastık (50x70 cm): 199 TL

        Tek kişilik mikrofiber yorgan (155x215 cm): 499 TL

        7

        Masaj tabancası: 1.290 TL

        Pilates egzersiz seti: 299 TL

        Egzersiz minderi (183x61 cm): 599 TL

        Pilates çemberi: 350 TL

        Çelik atlama ipi: 175 TL

        Parmak ve bilek egzersiz aleti: 225 TL

        Üçlü mini pilates bandı: 150 TL

        Egzersiz direnç bandı: 199 TL

        Masa tenisi seti: 450 TL

        8

        Yapışmaz tava : 425 TL

        Yapışmaz sahan : 350 TL

        Karnıyarık tenceresi : 699 TL

        Altılı cam karabiber ve tuzluk seti: 150 TL

        Manuel su pompası: 125 TL

        Ayarlanabilir kaşıklık: 250 TL

        9

        Çilekli ve çikolatalı süt (6x180 ml): 95 TL

        Dana fermente kangal sucuk (200 g, 1 alana 1 bedava): 399 TL

        Sütlü çikolata kaplı vişne aromalı mini lokum (200 g): 125 TL

        Siyah trüf mantarı aromalı çıtır kraker (160 g): 55 TL

        Yüzde 100 nar suyu (750 ml): 129 TL

        Meyve aromalı limonata (200 ml): 12,90 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yöresel lezzetleri taş fırında öğrendiler

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kadınların meslek edinmesini sağlamak ve yöresel mutfak kültürünü yaşatmak amacıyla açılan GastroÇubuk Mutfak Atölyesi'nin kursiyerleri, ilk uygulamalı eğitimlerini geleneksel taş fırında gerçekleştirdi.(AA)

        #şok
        #aktüel
        #aktüel ürünler
        #broşür
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!