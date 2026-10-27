Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 26 Ekim Pazartesi Sayısal Loto sonucu sorgulama
Çılgın Sayısal Loto'nun 26 Ekim 2026 Pazartesi tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar merakla araştırılıyor. Büyük ikramiye için kupon dolduranlar, Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneliyor. Çekilişin ardından 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği de belli oluyor. Joker ve SüperStar numaraları da çekilişin ardından takip edilen sonuçlar arasında bulunuyor. Peki, 26 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto sonucu nasıl, nereden sorgulanır? İşte 26 Ekim Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları.
Haftanın merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı gündeme geldi. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı, çekiliş sonuçlarını takip edenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. İşte 26 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...
26 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
26 Ekim 2026 Pazartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin kazandıran numaraları belli oldu.
Kazandıran numaralar:
13 - 22 - 51 - 52 - 60 - 80
JOKER 17 + SÜPERSTAR 18
Sayısal Loto'da büyük ikramiye (176.239.388,46 ₺) devretti.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebiliyor.
Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye tutarı ve kuponun kazanç durumu ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.
Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.