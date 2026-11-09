Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 9 Kasım Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
9 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Büyük ikramiyenin hangi talihliye çıkacağı ve 6 bilen olup olmadığı merak konusu oldu. Çekilişe katılanlar, kuponlarındaki numaraları sonuçlarla karşılaştırmak için Sayısal Loto sorgulama ekranına yöneldi. 6 numaranın yanında Joker ve Süperstar kategorilerindeki kazanan numaralar da araştırılmaya başlandı. Peki, 9 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 9 Kasım Pazartesi Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...
Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi 9 Kasım Pazartesi günü tamamlandı. Çekilişin ardından açıklanan numaralar, Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı. Büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle kupon dolduranlar, sonuçları kontrol etmeye başladı. Çekilişte 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve ikramiyenin devredip devretmediği de gündemdeki yerini aldı. Peki, 9 Kasım Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte 9 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
9 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR
9 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişte kazanan 6 numara belli oldu. Çekilişte belirlenen ana numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları şu şekilde:
20 - 22 - 38 - 39 - 77 - 90
JOKER 7 + SÜPERSTAR 22
Sayısal Loto'da büyük ikramiye (220.744.076,36 ₺) devretti.
SAYISAL LOTO SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir. Sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri incelenebilir. Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.
Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.