Çirkin dizisi 2. sezon yeni bölüm bu akşam var mı? 20 Eylül 2026 Pazar Star TV yayın akışı
Çirkin dizisi 2. sezon yeni bölüm için izleyicilerin bekleyişi sürüyor. Pazar akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alan Çirkin'in 20 Eylül 2026 Pazar günü yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bugün Çirkin dizisi 2. sezon yeni bölüm var mı? İşte Çirkin dizisi yeni sezon yeni bölüm yayın bilgisi ve bugünkü Star TV yayın akışı…
Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İlk sezonuyla dikkat çeken dizinin yayın günü pazar olarak bilinirken, 20 Eylül 2026 Pazar günü Star TV yayın akışında Çirkin'in yeni bölümü yer alıyor. Peki, Çirkin dizisi 2. sezon yeni bölüm bu akşam var mı, saat kaçta? İşte 20 Eylül 2026 Pazar Star TV yayın akışı...
ÇİRKİN DİZİSİ 2. YENİ SEZON YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Çirkin dizisinin 2. sezon yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölümüyle birlikte Çirkin'in ikinci sezonu da izleyiciyle buluşacak.
ÇİRKİN DİZİSİ SAAT KAÇTA?
Çirkin dizisinin yeni bölümü 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Diziden önce saat 19.00'da Star Haber ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI 20 EYLÜL 2026 PAZAR
07.00 İki Aile
08.00 Benim Tatlı Yalanım
09.30 Yüksek Sosyete
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15.15 Tuzlu Kahve
19.00 Star Haber
20.00 Çirkin Yeni Bölüm
00.30 Yerli Dizi
03.00 Fazilet Hanım ve Kızları
04.15 Türk Müziği
05.15 İki Aile