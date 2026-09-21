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        Haberler Bilgi Çirkin dizisi 2. sezon yeni bölüm bu akşam var mı? 20 Eylül 2026 Pazar Star TV yayın akışı

        Çirkin dizisi 2. sezon yeni bölüm bu akşam var mı? 20 Eylül 2026 Pazar Star TV yayın akışı

        Çirkin dizisi 2. sezon yeni bölüm için izleyicilerin bekleyişi sürüyor. Pazar akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alan Çirkin'in 20 Eylül 2026 Pazar günü yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bugün Çirkin dizisi 2. sezon yeni bölüm var mı? İşte Çirkin dizisi yeni sezon yeni bölüm yayın bilgisi ve bugünkü Star TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 06:16 Güncelleme:
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        Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İlk sezonuyla dikkat çeken dizinin yayın günü pazar olarak bilinirken, 20 Eylül 2026 Pazar günü Star TV yayın akışında Çirkin'in yeni bölümü yer alıyor. Peki, Çirkin dizisi 2. sezon yeni bölüm bu akşam var mı, saat kaçta? İşte 20 Eylül 2026 Pazar Star TV yayın akışı...

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        ÇİRKİN DİZİSİ 2. YENİ SEZON YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

        Çirkin dizisinin 2. sezon yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölümüyle birlikte Çirkin'in ikinci sezonu da izleyiciyle buluşacak.

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        ÇİRKİN DİZİSİ SAAT KAÇTA?

        Çirkin dizisinin yeni bölümü 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Diziden önce saat 19.00'da Star Haber ekrana gelecek.

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        STAR TV YAYIN AKIŞI 20 EYLÜL 2026 PAZAR

        07.00 İki Aile
        08.00 Benim Tatlı Yalanım
        09.30 Yüksek Sosyete
        11.00 Tülin Şahin ile Moda
        12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
        14.00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
        15.15 Tuzlu Kahve
        19.00 Star Haber
        20.00 Çirkin Yeni Bölüm
        00.30 Yerli Dizi
        03.00 Fazilet Hanım ve Kızları
        04.15 Türk Müziği
        05.15 İki Aile

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        #çirkin
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        #yeni sezon
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