Çirkin dizisi 2. sezon yeni bölüm bu akşam var mı? 20 Eylül 2026 Pazar Star TV yayın akışı

Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İlk sezonuyla dikkat çeken dizinin yayın günü pazar olarak bilinirken, 20 Eylül 2026 Pazar günü Star TV yayın akışında Çirkin'in yeni bölümü yer alıyor. Peki, Çirkin dizisi 2. sezon yeni bölüm bu akşam var mı, saat kaçta? İşte 20 Eylül 2026 Pazar Star TV yayın akışı...