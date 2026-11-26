CSKA Sofya–Trabzonspor maçı canlı izle ekranı: CSKA Sofya Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bu kapsamda temsilcimiz Trabzonspor, Bulgaristan deplasmanında CSKA Sofya'nın konuğu oluyor. Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki iddiasını güçlendirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Ev sahibi CSKA Sofya ise taraftarının desteğiyle sahasında avantaj yakalamayı hedefliyor. Futbolseverler CSKA Sofya – Trabzonspor karşılaşmasının yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, CSKA Sofya – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte CSKA Sofya – Trabzonspor maçı canlı izle ekranı...
CSKA Sofya – Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Bordo-mavililer, CSKA Sofya karşısında kazanarak puanını 9'a yükseltmeyi amaçlıyor. Üç maçta 6 puan elde eden Karadeniz ekibi, Avrupa'da ilk 8 hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar, 'CSKA Sofya – Trabzonspor maçı izle, TRT 1 canlı yayın izle ekranı, TRT 1 izle ekranı' gibi aramaları sıklaştırdı. Peki, CSKA Sofya – Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir, Trabzonspor maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte CSKA Sofya – Trabzonspor maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
CSKA SOFYA – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
CSKA Sofya – Trabzonspor karşılaşması, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.
CSKA SOFYA – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele dijital ortamda tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.
TRABZONSPOR AVRUPA'DA KAÇ PUANDA?
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. KuPS Kuopio ve Hearts karşısında kazanan bordo-mavililer, Freiburg mücadelesinden ise mağlubiyetle ayrıldı.
6 puanla lig aşamasında 12. sırada bulunan Trabzonspor, CSKA Sofya karşısında kazanması halinde puanını 9'a yükseltecek. Bordo-mavililer, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa'daki üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.
CSKA SOFYA – TRABZONSPOR CANLI İZLE EKRANI
CSKA Sofya – Trabzonspor karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1'in resmi yayın platformlarından yararlanabilecek. Mücadele ayrıca tabii üzerinden de izlenebilecek.
CSKA SOFYA – TRABZONSPOR MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
CSKA Sofya: Papoukhov, Pastor, Almeida, Rodriduez, Martino, Sensi, Jordao, Ngome, Pittas, Panayotov, Godoy.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Fabinho, Mendy, Salah, Bouchouari, Saviolo, Onuachu.