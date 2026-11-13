Cuma namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu! 13 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı vakti
Müslümanlar bir Cuma gününe daha gelmenin sevincini yaşarken Cuma namazı saatini araştırıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazını kılmak üzere camilere gidecek olan milyonlarca Müslümanın bulundukları şehirdeki namaz vakti belli oldu. Diyanet'in sitesinden İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirler ile diğer 81 ildeki cuma namazı vakitleri öğrenilebiliyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? 13 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Diyanet namaz saatleri...
Cuma namazını ibadetini idrak etmek isteyen vatandaş cuma namazı saati için araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden, Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için yayımlandı. Peki Cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? 13 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Diyanet namaz saatleri...
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
13 Kasım 2026 Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;
İSTANBUL:12:53
ANKARA:12:38
İZMİR:13:01
BALIKESİR: 12.53
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken:
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta:
Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:
"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır. Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.
"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.