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        Haberler Bilgi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan zam açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan zam açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 asgari ücret zammına ilişkin merak edilen sorular hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret görüşmelerinin henüz başlamadığını belirten Yılmaz, sürecin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti. Bilindiği gibi 2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 TL 50 TL olarak uygulanmıştı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler şimdiden hükümet ve işçi temsilcilerinden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak, görüşmeler ne zaman başlayacak? İşte 2027 asgari ücret zam tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 20:18 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılında uygulanacak asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret belirleme sürecinin henüz başlamadığını ifade eden Yılmaz, çalışmaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından milyonlarca çalışan yeni asgari ücret için yapılacak görüşmelerin tarihini araştırmaya başladı.Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücret görüşmelerinin başlangıç tarihi ve son açıklamalar.

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        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN 2027 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada çalışmaların henüz başlamadığını bildirdi. Sürecin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Yılmaz, değerlendirmelerin ilgili aşamaya gelindiğinde yapılabileceğini ifade etti.

        Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Asgari ücretle ilgili henüz süreç başlamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüyor çalışmalar. O aşamaya geldiği zaman yine değerlendirmeler yapılabilir."

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        2027 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak görüşmelerin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Sürecin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmesi beklenirken, resmi takvimin ilerleyen dönemde netleşmesi öngörülüyor.

        Asgari ücret görüşmelerinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelerek yeni ücret üzerinde değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Görüşmelerin başlamasıyla birlikte milyonlarca çalışanın alacağı zam oranına ilişkin pazarlık süreci de gündeme gelecek.

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        YÜZDE 25, 28,4 VE 30 ZAM SENARYOSUNA GÖRE ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

        2026 yılında uygulanan 28 bin 75 TL 50 kuruşluk net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre farklı zam oranlarında ortaya çıkacak maaşlar şöyle:

        Yüzde 20 zam: 33 bin 690 TL 60 kuruş

        Yüzde 25 zam: 35 bin 94 TL 38 kuruş

        Yüzde 28,4 zam: 36 bin 48 TL 94 kuruş

        Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL 15 kuruş

        Yüzde 35 zam: 37 bin 901 TL 93 kuruş

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        ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2027 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2027 yılında uygulanacak asgari ücretin, yürütülecek görüşmelerin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Yeni ücretin belirlenmesiyle birlikte çalışanların 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren alacağı maaş da netleşecek.

        Asgari ücret görüşmelerinin başlangıç tarihi, toplantılarda ele alınacak zam oranları ve yeni ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

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