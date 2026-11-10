Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan zam açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılında uygulanacak asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret belirleme sürecinin henüz başlamadığını ifade eden Yılmaz, çalışmaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından milyonlarca çalışan yeni asgari ücret için yapılacak görüşmelerin tarihini araştırmaya başladı.Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücret görüşmelerinin başlangıç tarihi ve son açıklamalar.