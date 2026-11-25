DÜNÜN REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU? Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı, Galatasaray-Aston Villa maçı… 24 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Total, AB, ABC1’de hangi yapım zirvede?
24 Kasım 2026 Salı reyting sonuçları, dün akşam ekranlara gelen yapımların ardından merak konusu oldu. Star TV'de Tuzlu Kahve, Kanal D'de Haysiyet, NOW'da Anne Yarısı ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. TRT 1'de ise Galatasaray-Aston Villa maçı futbolseverlerle buluştu. Gözler şimdi Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamasına çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok ne izlendi? Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı, Galatasaray-Aston Villa maçı reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 24 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Total, AB, ABC1 ilk 10 sıralaması…
Salı akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından gözler 24 Kasım 2026 reyting sonuçlarına çevrildi. Dün akşam Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve dizileri izleyiciyle buluşurken MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun? yarışmaları ekranlara geldi. Galatasaray-Aston Villa Şampiyonlar Ligi karşılaşması da günün öne çıkan yapımları arasında yer aldı. Şimdi hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 kategorilerinde kim birinci oldu? İşte 24 Kasım 2026 reyting sonuçları ve dün akşamın en çok izlenen yapımları...
24 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
24 Kasım 2026 Salı gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki ilk 10 sıralaması 25 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde belli olacak.
Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler, yarışmalar, haber bültenleri ve Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasının reyting performansı, sonuçların paylaşılmasının ardından netleşecek. Böylece salı akşamının en çok izlenen yapımı ve kategorilere göre sıralaması ortaya çıkacak.
24 KASIM SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Genel izleyici kitlesinin tercihlerini yansıtan Total kategorisinin ilk 10 sıralaması henüz belli olmadı.