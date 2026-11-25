Salı akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından gözler 24 Kasım 2026 reyting sonuçlarına çevrildi. Dün akşam Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve dizileri izleyiciyle buluşurken MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun? yarışmaları ekranlara geldi. Galatasaray-Aston Villa Şampiyonlar Ligi karşılaşması da günün öne çıkan yapımları arasında yer aldı. Şimdi hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 kategorilerinde kim birinci oldu? İşte 24 Kasım 2026 reyting sonuçları ve dün akşamın en çok izlenen yapımları...