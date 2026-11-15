DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 Kasım 2026 Cumartesi ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yaşanan reyting yarışının sonuçları merak ediliyor. Haftanın sonuna yaklaşırken birbirinden farklı dizi, yarışma ve eğlence programları izleyicilerin karşısına çıktı. TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, Star TV'de Başkalarının Hayatı yeni bölümleriyle ekranlara gelirken Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye ve ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? izleyiciyle buluştu. Birbirinden iddialı yapımların mücadele ettiği cumartesi akşamında hangi programın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki, 14 Kasım 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 gruplarında en çok hangi dizi ve program izlendi? İşte 14 Kasım Cumartesi reyting sonuçları ve televizyon ekranlarındaki izlenme yarışına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Dünün reyting sonuçları, hafta sonu televizyon ekranlarında yaşanan izlenme yarışını gözler önüne serecek. Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçiren izleyiciler, dizilerden yarışmalara, eğlence programlarından sevilen yapımlara kadar birçok seçenekle buluştu. TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, Star TV'de Başkalarının Hayatı yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Güldür Güldür Show ve ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ekranlara geldi. Farklı türlerdeki yapımların izleyici ilgisini paylaşmaya çalıştığı gecenin ardından gözler reyting listelerine çevrildi. Peki, 14 Kasım 2026 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapım birinci oldu, hangi dizi rakiplerini geride bıraktı? İşte cumartesi akşamının reyting sıralamasına dair son gelişmeler…
14 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 14 Kasım 2026 reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.
14 KASIM 2026 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI