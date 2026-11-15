DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 Kasım 2026 Cumartesi ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reyting sonuçları, hafta sonu televizyon ekranlarında yaşanan izlenme yarışını gözler önüne serecek. Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçiren izleyiciler, dizilerden yarışmalara, eğlence programlarından sevilen yapımlara kadar birçok seçenekle buluştu. TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, Star TV'de Başkalarının Hayatı yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Güldür Güldür Show ve ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ekranlara geldi. Farklı türlerdeki yapımların izleyici ilgisini paylaşmaya çalıştığı gecenin ardından gözler reyting listelerine çevrildi. Peki, 14 Kasım 2026 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapım birinci oldu, hangi dizi rakiplerini geride bıraktı? İşte cumartesi akşamının reyting sıralamasına dair son gelişmeler…