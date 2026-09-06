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        Haberler Bilgi Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 5 Eylül 2026 Cumartesi reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 5 Eylül 2026 Cumartesi reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, MasterChef Türkiye ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana gelirken gözler Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına çevrildi. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 5 Eylül 2026 Cumartesi reyting sıralaması sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        5 Eylül Cumartesi akşamı televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, TV8'de MasterChef Türkiye ve Show TV'de Güldür Güldür Show ekrana geldi. Cumartesi gecesinin reyting birincisinin hangi yapım olduğu ise 6 Eylül Pazar günü açıklanacak 5 Eylül 2026 reyting sonuçlarıyla belli olacak. Peki, Dün akşamın reyting birincisi kim olacak? İşte, 5 Eylül 2026 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması…

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        5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        5 Eylül 2026 Cumartesi gününe ait reyting sonuçlarının 6 Eylül Pazar günü açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Total, AB ve ABC1 20+ kategorilerindeki sıralama da netleşecek.

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        5 EYLÜL REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

        Cumartesi akşamı ekranlara gelen yapımlar arasında reyting yarışı yaşandı. İzleyiciler özellikle MasterChef Türkiye, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Mercan Köşk ve Güldür Güldür Show'un reyting sıralamasındaki yerini merak ediyor. 5 Eylül reyting birincisi, resmi sonuçların açıklanmasıyla belli olacak.

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        TOTAL, AB VE ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

        5 Eylül 2026 Cumartesi reyting sonuçları açıklandığında her kategoride en çok izlenen yapımlar ve ilk 10 sıralaması ortaya çıkacak.

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