Ege Denizi 4.1 ile sallandı! 23 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?
23 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde meydana gelen depremler, sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesi her gün güncellenirken az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? soruları da gündemdeki yerini koruyor. İşte, 23 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri takip eden vatandaşlar, yaşadıkları bölgede meydana gelen son sarsıntıların bilgilerine ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler verilerin takip ediyor. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati anlık olarak takip edilirken 23 Kasım 2026 son depremler listesinde hangi bölgelerin yer aldığı araştırılıyor. Peki, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Kasım 2026 son dakika deprem haberleri…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
23 Kasım 2026 tarihinde kaydedilen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel listeler üzerinden takip edilebiliyor. Paylaşılan verilere göre bugün Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 23 KASIM 2026
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri internet sitesinde yayımlıyor. AFAD son depremler listesinde sarsıntının gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunuyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi de Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıları düzenli olarak kayıt altına alıyor. Kandilli son depremler listesinde depremin meydana geldiği yer, saat, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.11.23 06:05:30 38.2962 37.7508 6.3 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.11.23 05:00:25 39.3757 38.2343 6.3 -.- 1.2 -.- GEZEY-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2026.11.23 04:43:18 39.3270 28.9433 6.8 -.- 1.1 -.- KURDUMAN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.23 04:29:33 37.6768 36.5542 5.9 -.- 1.4 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.11.23 04:22:41 39.1843 28.9102 17.6 -.- 1.2 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.23 04:22:02 40.7940 27.9965 6.3 -.- 1.6 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.11.23 04:14:07 38.1325 36.8975 10.2 -.- 1.8 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.11.23 03:54:15 34.8320 25.0058 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.11.23 03:54:01 38.5628 37.9782 19.7 -.- 1.0 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2026.11.23 03:48:11 36.5602 34.6492 5.0 -.- 1.5 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2026.11.23 03:35:46 38.5425 37.9973 2.2 -.- 1.9 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2026.11.23 03:34:41 38.1423 38.5450 17.4 -.- 1.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.11.23 03:05:27 36.8193 26.5647 9.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.11.23 03:04:41 37.7250 36.5412 9.7 -.- 1.4 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.11.23 02:55:51 38.2163 38.5808 3.8 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.11.23 02:52:28 36.7087 26.4973 9.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.11.23 02:42:47 36.7778 26.5202 15.5 -.- 3.9 4.1 EGE DENIZI İlksel
2026.11.23 02:40:20 39.3655 27.8605 4.2 -.- 1.6 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR) İlksel
2026.11.23 02:40:00 39.2015 41.5920 7.2 -.- 2.3 -.- AGACKORUR-VARTO (MUS) İlksel
2026.11.23 02:12:52 39.2313 28.1133 10.2 -.- 1.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.23 02:08:51 37.6783 36.4355 8.3 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.11.23 01:52:09 38.5062 26.8462 7.8 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.11.23 01:25:12 40.7597 27.4597 8.2 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.11.23 01:16:39 37.7772 36.5270 5.0 -.- 3.0 3.1 KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.11.23 00:57:44 39.2210 29.0137 8.5 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.11.23 00:53:25 36.6543 25.5492 9.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.11.23 00:32:24 36.9870 36.0408 6.4 -.- 1.6 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2026.11.23 00:06:27 37.6733 29.3530 12.6 -.- 1.0 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2026.11.23 00:03:23 38.8523 26.9525 13.9 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel