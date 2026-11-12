EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI 2026 KASIM: DenizBank, Garanti BBVA, İş Bankası ... En yüksek emekli promosyon hangi bankada ve ne kadar promosyon veriyor?
Kasım ayında emekli promosyon kampanyası güncellendi. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler kamu ve özel bankalardaki promosyon tutarı ve şartlarını araştırıyor. Bazı bankalarda ek kampanya koşullarıyla birlikte toplam promosyon tutarı 35 bin TL seviyesine kadar ulaşırken Ziraat Bankası, TEB, ING, DenizBank, Garanti BBVA, İş Bankası ve diğer bankaların teklifleri de emeklilerin gündeminde yer alıyor. Peki emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, 2026 kasım emekli promosyon kampanyalarında son durum
Kasım 2026 itibarıyla bankalar, emekli müşterileri bünyelerine katmak için promosyon kampanyalarını sürdürüyor. Emekli maaş aralığına ve bankaların kampanyalarına göre emekli maaşı promosyon tutarlarında değişiklik oluyor. Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Akbank ve diğer bankaların emekli promosyonu araştırılıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu veren bankalar hangisi, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Akbank, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını Akbank'a taşıyarak üç yıl boyunca maaşlarını bankadan alma taahhüdünde bulunmaları halinde kampanyadan yararlanabiliyor.
Mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler de belirtilen koşulları sağlamaları halinde nakit promosyon fırsatından faydalanabiliyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
Maaş tutarına göre belirlenen 3 yıllık peşin ve nakdi promosyon tutarları şu şekildedir:
10.000 TL’nin altında olanlar: 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzerinde olanlar: 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Ziraat Bankası, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli maaşı alan vatandaşlara 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.
Bankanın maaş tutarına göre belirlediği promosyon miktarları şöyle:
0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL.
10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL.
15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL.
20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 12.000 TL.
Emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası'ndan almaya devam ederek veya gerekli taşıma işlemlerini gerçekleştirerek kampanya koşulları kapsamında promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Kamu bankalarından Halkbank da emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre promosyon ödemesi yapıyor.
Kasım 2026 döneminde açıklanan promosyon tutarları şöyle:
10.000 TL-15.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL.
15.000 TL-20.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL.
20.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara 12.000 TL.
Halkbank'ın promosyon ödemeleri, emekli maaşının bulunduğu aralığa göre belirleniyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU
Garanti BBVA, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli emekli promosyon kampanyası kapsamında toplam 25 bin TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.
Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan vatandaşlar, maaş tutarlarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.
Bunun yanında Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi düzenlenmesi gibi işlemlerle 10 bin TL'ye varan ek bonus elde edilebiliyor.
Kampanyanın öne çıkan ödeme detayları şöyle:
15.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu.
Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL'ye varan bonus.
2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL bonus.
Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank, Kasım 2026 döneminde emekli müşterilerine 30 bin TL'ye varan nakit promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.
Bankanın kampanyasında standart promosyon tutarları maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Fatura talimatı, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve kredi kartı kullanımına yönelik ek ödüllerle toplam promosyon miktarı artırılabiliyor.
DenizBank'ın maaş aralıklarına göre açıkladığı promosyon ve ödül tablosu şöyle:
0-9.999 TL maaş alanlar: 5.000 TL standart promosyon ve ek ödüllerle toplam 20.000 TL'ye varan fırsat.
10.000-14.999 TL maaş alanlar: 8.000 TL standart promosyon ve ek ödüllerle toplam 24.000 TL'ye varan fırsat.
15.000-19.999 TL maaş alanlar: 10.000 TL standart promosyon ve ek ödüllerle toplam 27.000 TL'ye varan fırsat.
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL standart promosyon ve ek ödüllerle toplam 30.000 TL'ye varan fırsat.
ING EMEKLİ PROMOSYONU
ING, Kasım 2026 döneminde emeklilere sunduğu promosyon kampanyasında 32 bin TL'ye varan toplam ödeme fırsatıyla öne çıkıyor.
SGK kapsamında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşını ING'ye taşıyan vatandaşlar, maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 15 bin TL'ye varan nakit promosyondan yararlanabiliyor.
Bunun yanında bankanın sunduğu ek nakit promosyon fırsatlarıyla toplam ödeme miktarı 32 bin TL'ye kadar yükseliyor. Ek promosyonlardan yararlanmak isteyen emeklilerin kampanya kapsamında belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekiyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
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