EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarının ocak ayında ne kadar artacağı, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla kesinleşecek. Bu nedenle eylül ayı enflasyon verisi öncesinde açıklanabilecek zam oranları henüz kesin rakam olarak değerlendirilmiyor. Eylül verisinin ardından üç aylık tablo ortaya çıkacak ve kalan üç ay için yapılacak hesaplamalar daha net hale gelecek.