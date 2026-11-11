EMEKLİ OCAK ZAMMI 2027 HESAPLAMASI: Yüzde 8,29 zam cepte! En düşük emekli maaşı 30 bin TL'yi aşacak mı? İşte, 3 farklı zam senaryosu…

10 BİN VE 15 BİN TL'LİK ARTIŞ SENARYOSU: EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Emekli maaşı 2027 Ocak zammı için değerlendirilen üçüncü seçenek ise seyyanen artış. Bu formülde emeklilerin maaşlarına enflasyon farkından ayrı olarak belirli bir tutarda ek ödeme yapılması gündeme geliyor.

Hesaplamalarda 10 bin TL ve 15 bin TL tutarında seyyanen zam ihtimalleri öne çıkıyor. Bu artışın tek seferde mi yoksa yılın farklı dönemlerine bölünerek mi uygulanacağı ise henüz belli değil. Böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde emeklilerin gelirinde enflasyon farkının üzerinde bir artış gerçekleşebilecek.