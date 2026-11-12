Kasım 2026 itibarıyla bankalar, emekli müşterileri bünyelerine katmak için promosyon kampanyalarını sürdürüyor. Emekli maaş aralığına ve bankaların kampanyalarına göre emekli maaşı promosyon tutarlarında değişiklik oluyor. Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Akbank ve diğer bankaların emekli promosyonu araştırılıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu veren bankalar hangisi, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?