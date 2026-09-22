Emeklilere 35 bin TL’ye varan ek gelir fırsatı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Emekli promosyonu veren bankalar hangisi?
Emekli promosyonlarında Eylül ayı itibarıyla bankaların güncel kampanyaları ve ödeme tutarları merak konusu oldu. Maaşını başka bankaya taşıyan emeklilere sunulan nakit promosyonların yanı sıra ek ödemeler ve farklı avantajlarla birlikte toplam ödeme tutarı 35 bin TL'ye kadar yükseliyor. Peki, En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor. İşte, 2026 Eylül en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi…
Emekli promosyonu kampanyalarında bankaların sunduğu güncel ödeme tutarları araştırılmaya başlandı. Emekli maaşını başka bankaya taşıyan vatandaşlara maaş tutarına göre nakit promosyon ödemesi yapılırken, bazı bankalar kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve farklı bankacılık ürünlerine bağlı ek avantajlar sunuyor. Peki, 2026 Eylül hangi banka emekliye ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte, bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları ve maaş taşıma şartları hakkında merak edilenler…
EYLÜL 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?
Eylül ayında bankalar emekli maaşını taşıyan müşterilere farklı tutarlarda nakit promosyon fırsatı sunuyor. Kampanyaların büyük bölümünde emeklinin maaşını 3 yıl boyunca ilgili bankadan alma taahhüdü vermesi gerekiyor.
Toplam ödeme tutarının yükselmesinde ise kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve ek bankacılık ürünleri gibi şartlar etkili oluyor. Bu nedenle “en yüksek emekli promosyonu” araştırması yapılırken yalnızca reklam edilen toplam rakama değil, koşulsuz nakit promosyon miktarına da bakılması gerekiyor.
ŞEKERBANK'TAN 35 BİNE VARAN EMEKLİ PROMOSYONU İMKANI!
Şekerbank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre farklı oranlarda emekli promosyonu sunuyor. Nakit promosyonun yanı sıra vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve otomatik fatura talimatı gibi ürün ve hizmetlerin kullanılması halinde toplam ödeme tutarı artabiliyor.
Maaşı 0-9.999 TL arasında olan emeklilere 23 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 26 bin TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 32 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara ise 35 bin TL'ye kadar ödeme imkanı sunuluyor. Ek ödemelerden yararlanabilmek için kampanya kapsamında belirtilen ürün ve hizmet koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
"1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir."
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 18 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
"1.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz."
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"
HALKBANK VE VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Halkbank ve Vakıfbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı promosyonu için başvurular bankaların şubeleri, mobil uygulamaları, internet bankacılığı veya bankaların belirlediği diğer kanallar üzerinden yapılabiliyor. Başvuru yöntemi bankadan bankaya değişiklik gösterebildiği için ilgili bankanın güncel kampanya koşullarının incelenmesi gerekiyor.
Emeklinin maaşını başka bir bankaya taşımak istemesi halinde öncelikle mevcut bankadaki promosyon taahhüdünün bulunup bulunmadığını kontrol etmesi önem taşıyor. Taahhüt süresi sona eren veya gerekli koşulları sağlayan vatandaşlar yeni bankanın kampanyasına başvurabiliyor.