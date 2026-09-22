Emeklilere 35 bin TL’ye varan ek gelir fırsatı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Emekli promosyonu veren bankalar hangisi?

ŞEKERBANK'TAN 35 BİNE VARAN EMEKLİ PROMOSYONU İMKANI!

Şekerbank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre farklı oranlarda emekli promosyonu sunuyor. Nakit promosyonun yanı sıra vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve otomatik fatura talimatı gibi ürün ve hizmetlerin kullanılması halinde toplam ödeme tutarı artabiliyor.

Maaşı 0-9.999 TL arasında olan emeklilere 23 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 26 bin TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 32 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara ise 35 bin TL'ye kadar ödeme imkanı sunuluyor. Ek ödemelerden yararlanabilmek için kampanya kapsamında belirtilen ürün ve hizmet koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.