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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli promosyonunda kasım hareketliliği! Bankalar tekliflerini güncelledi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

        Emekli promosyonunda kasım hareketliliği! Bankalar tekliflerini güncelledi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

        Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonlarında kasım ayı kampanyaları belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını taşıyarak veya taahhütlerini yenileyerek bankaların sunduğu ödemelerden yararlanabiliyor. Bankalar, maaş tutarına göre değişen nakit promosyonların yanı sıra çeşitli ek ödül ve avantajlar da sunuyor. Kasım ayında emekli promosyonu bazı bankalarda belirli koşularda 32 bin TL'ye kadar yükseliyor. Peki, Kasım 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, Ziraat Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'nin promosyon tutarları ne kadar? İşte banka banka emekli promosyon kampanyaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 20:09 Güncelleme:
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        Emekli maaşını başka bankaya taşımayı düşünen vatandaşlar, kasım ayında sunulan kampanyaları karşılaştırmaya başladı. Bankalar arasındaki rekabet, nakit promosyonların yanında ek ödül ve farklı bankacılık avantajlarıyla devam ediyor. ING, DenizBank, Garanti BBVA, İş Bankası ve QNB gibi özel bankalar dikkat çeken teklifler sunuyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank da emekli müşterilerine yönelik promosyon kampanyalarını sürdürüyor. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte Kasım 2026 emekli promosyonlarında öne çıkan bankalar ve ödeme tutarları...

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        KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

        Emekli promosyonlarında ödenecek tutar, bankanın kampanyasına ve emeklinin maaş aralığına göre değişiyor. Kasım ayı için yeni kampanya koşulları açıklanırken mevcut tutarların güncellenebileceği de göz önünde bulundurulmalı.

        Kasım ayında yayımlanan kampanya bilgilerine göre bazı bankalarda ek ödüllerle toplam promosyon 32 bin TL seviyesini aşabiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde bankanın resmî kampanya koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.

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        DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

        DenizBank "Emeklilere 30 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

        Maaş Tutarı - Standart Promosyon - Ek Ödül - Toplam Promosyon -  KMH - 2 adet Fatura  - Kredi Kartı Aktiflik

        0-9.999 TL 5.000 TL 2.000 TL 5.000 TL 8.000 TL 20.000 TL

        10.000 - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 6.000 TL 8.000 TL 24.000 TL

        15.000 - 19.999 TL 10.000 TL 2.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 27.000 TL

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 2.000 TL 8.000 TL 8.000 TL 30.000 

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        GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI 

        Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

        Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

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        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

        Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

        10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL

        15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

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        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026 

        Bankadan yapılan açıklama şu şekilde: 

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı  1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. 

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        ING EMEKLİ PROMOSYON

        SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz. 

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        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

        Maaş Tutarı;

        0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

        10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

        15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

        20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

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        EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşıyarak başvuru yapabiliyor. İşlemler bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı veya şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

        Promosyon almak isteyen emeklilerden genellikle üç yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alma taahhüdü isteniyor. Başvurunun ardından ödeme koşulları ve kampanya kapsamı bankaya göre değişebiliyor.

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         Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.

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