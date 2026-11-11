Emekli promosyonunda kasım hareketliliği! Bankalar tekliflerini güncelledi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Güllü'nün oğlu kameradaki sesleri iki ayrı uzmana inceletti; Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu

ŞARKICI Güllü'nün ölümüne ilişkin, oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kameralarındaki sesler, iki ayrı uzman görüşü ile çözümlendi. Hazırlanan raporda, kayıtlarda Güllü'ye atfedilen 'Bırak beni' sözleri, Sultan Nur Ulu'nun 'At' dediği ve Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedile... Daha Fazla Göster ŞARKICI Güllü'nün ölümüne ilişkin, oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kameralarındaki sesler, iki ayrı uzman görüşü ile çözümlendi. Hazırlanan raporda, kayıtlarda Güllü'ye atfedilen 'Bırak beni' sözleri, Sultan Nur Ulu'nun 'At' dediği ve Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen 'Koş annem yok koş' dediği ifadeleri yer alırken, erkeğe ait olduğu belirtilen konuşmalar da rapora eklendi. Erkek sesinin Tuğyan'ın eski sevgilisi Kervan Eminoğlu'na ait olduğu iddia edildi. Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, raporlar doğrultusunda Eminoğlu ve Ulu hakkında cinayete iştirak ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. (DHA) Daha Az Göster