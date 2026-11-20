Emekli promosyonunda kasım yarışı sürüyor! ING, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, İş Bankası DenizBank ve Garanti BBVA ne kadar promosyon veriyor?
Kasım 2026 emekli promosyon kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Emekli maaşını başka bankaya taşımayı düşünen milyonlarca vatandaş, en yüksek promosyon ödemesini hangi bankanın yaptığını araştırıyor. Şekerbank'ın 35 bin TL'ye, ING'nin 32 bin TL'ye ulaşan toplam ödül fırsatı dikkat çekiyor. Türkiye Finans, Yapı Kredi ve DenizBank da 30 bin TL seviyesine ulaşan kampanyalarıyla öne çıkıyor. Garanti BBVA ve İş Bankası'nın toplam promosyon avantajı ise 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte Kasım 2026 banka banka emekli promosyon tutarları...
Emekli promosyonlarında kasım ayıyla birlikte bankaların sunduğu nakit ödemeler ve ek ödül fırsatları yeniden gündeme geldi. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, maaş tutarlarına göre değişen promosyonlardan yararlanabiliyor. Peki, Kasım 2026'da hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte güncel kampanyalar ve banka banka ödeme listesi...
KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?
Emekli promosyonlarında ödenecek tutar, bankanın kampanyasına ve emeklinin maaş aralığına göre değişiyor. Kasım ayı için yeni kampanya koşulları açıklanırken mevcut tutarların güncellenebileceği de göz önünde bulundurulmalı.
Kasım ayında yayımlanan kampanya bilgilerine göre bazı bankalarda ek ödüllerle toplam promosyon 32 bin TL seviyesini aşabiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde bankanın resmî kampanya koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 30 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
Maaş Tutarı - Standart Promosyon - Ek Ödül - Toplam Promosyon - KMH - 2 adet Fatura - Kredi Kartı Aktiflik
0-9.999 TL 5.000 TL 2.000 TL 5.000 TL 8.000 TL 20.000 TL
10.000 - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 6.000 TL 8.000 TL 24.000 TL
15.000 - 19.999 TL 10.000 TL 2.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 27.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 2.000 TL 8.000 TL 8.000 TL 30.000
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşıyarak başvuru yapabiliyor. İşlemler bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı veya şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Promosyon almak isteyen emeklilerden genellikle üç yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alma taahhüdü isteniyor. Başvurunun ardından ödeme koşulları ve kampanya kapsamı bankaya göre değişebiliyor.
Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.