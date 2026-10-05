Emekli ve memur zammının yarısı belli oldu! 3 aylık enflasyon ile 2027 Ocak memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli ve memur maaşlarının Ocak 2027'de alacağı zam için hesaplamalar, Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla güncellendi. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak gerçekleşirken, Eylül ayında TÜFE yüzde yıllık yüzde 29,73, aylık 1,84 oranında arttı. Emekli ve memur zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon hesabının ilk üç aylık bölümü tamamlandı. İşte, 2027 Ocak emekli ve memur zammı son dakika gelişmeleri…
Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarının 2027 yılında alacağı zam için üç aylık tablo ortaya çıktı. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık zam hesabının yarısı tamamlandı. Eylül ayında TÜFE yüzde aylık 1,84 olarak gerçekleşirken, açıklanan veri SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'deki zam oranına ilişkin hesaplamaları da güncelledi. Peki, 3 aylık enflasyon ile 2027 Ocak memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2027 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur zammı hesaplamalarında son durum…
2027 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 3 AYLIK ENFLASYON
Memur ve emekli maaşlarının 2027 Ocak zammında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon verilerinin ilk üç aylık bölümü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon oranları tamamlandı.
Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak açıklanırken, eylül ayında TÜFE yüzde aylık 1,84 oranında gerçekleşti. Böylece 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun ilk üç aylık verisi ortaya çıktı.
Temmuz-ağustos-eylül dönemindeki 3 aylık enflasyon yüzde 5,46 olarak hesaplandı.
OCAK ZAMMI İÇİN 3 AYLIK VERİ KALDI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ile oluşacak enflasyon farkı dikkate alınacak.
Ocak zammının kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için hesaplamalar güncellendi. İlk üç aylık veriye göre emeklilerin şu ana kadar oluşan zam oranı yüzde 5,46 olarak hesaplandı. Yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon rakamları, 6 aylık zam oranını belirleyecek.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI
Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için üç aylık enflasyon hesabı yüzde 5,46 oldu. Yılın ilk üç aylık verisinin ardından emeklilerin Ocak zammı için hesaplamalar da güncellendi. Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre yapılan tahminlerde ise Ocak 2027 emekli zammının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı üzerinden hesaplama yapıldığında, yüzde 10,07'lik zam halinde maaş 25 bin 924 liraya, yüzde 10,11'lik zam halinde 25 bin 933 liraya, yüzde 10,73'lük zam halinde ise 26 bin 79 liraya yükselecek. Buna göre en düşük emekli aylığının Ocak 2027'de yaklaşık 25 bin 900-26 bin 100 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Kesin zam oranı ise 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla belli olacak.
2027 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışında toplu sözleşme zammının yanı sıra oluşacak enflasyon farkı etkili olacak. Eylül verisiyle birlikte üç aylık dönem tamamlanırken, mevcut verilere göre memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı yüzde 5,46 olarak hesaplandı. Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.
MEMUR ZAMMI HESAPLAMASI
Memur ve memur emeklileri için Ocak 2027'de uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına oluşacak enflasyon farkı eklenecek. Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre yapılan hesaplamalarda ise toplam Ocak zammının yaklaşık yüzde 8,01 ile yüzde 8,66 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.
Mevcut 70 bin 284 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplandığında, yüzde 8,01'lik zamla maaş yaklaşık 75 bin 912 liraya, yüzde 8,66'lık zamla ise yaklaşık 76 bin 374 liraya yükselecek. Buna göre en düşük memur maaşının Ocak 2027'de yaklaşık 75 bin 900-76 bin 400 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Kesin zam oranı, 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla belli olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2027'de uygulanacak zam oranının kesinleşmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı ve memur maaşlarında da yeni tutarlar ortaya çıkacak. Mevcut maaşlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda en düşük emekli aylığının 25 bin 900-26 bin 100 lira, en düşük memur maaşının ise 75 bin 900-76 bin 400 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 lira üzerinden yüzde 10,07'lik zam hesaplandığında maaş 25 bin 924 liraya, yüzde 10,73'lük zamda ise 26 bin 79 liraya çıkıyor. En düşük memur maaşı 70 bin 284 lira üzerinden hesaplandığında ise yüzde 8,01'lik zamla 75 bin 912 lira, yüzde 8,66'lık zamla 76 bin 374 lira oluyor.
Bu rakamlar mevcut enflasyon beklentileri üzerinden yapılan tahminleri gösteriyor. Kesin maaş tutarları, 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasının ardından netleşecek.