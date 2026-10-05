Emekli ve memur zammının yarısı belli oldu! 3 aylık enflasyon ile 2027 Ocak memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI

Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için üç aylık enflasyon hesabı yüzde 5,46 oldu. Yılın ilk üç aylık verisinin ardından emeklilerin Ocak zammı için hesaplamalar da güncellendi. Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre yapılan tahminlerde ise Ocak 2027 emekli zammının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı üzerinden hesaplama yapıldığında, yüzde 10,07'lik zam halinde maaş 25 bin 924 liraya, yüzde 10,11'lik zam halinde 25 bin 933 liraya, yüzde 10,73'lük zam halinde ise 26 bin 79 liraya yükselecek. Buna göre en düşük emekli aylığının Ocak 2027'de yaklaşık 25 bin 900-26 bin 100 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Kesin zam oranı ise 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla belli olacak.