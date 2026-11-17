2027 OCAK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk dört aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,29 olarak hesaplanmasının ardından zamlı maaş tutarları da merak ediliyor.

Mevcut emekli aylıklarına yüzde 8,29 zam uygulanması halinde ortaya çıkacak örnek tutarlar şöyle:

Mevcut aylık Zam tutarı Zamlı aylık 25.000 TL 2.072,50 TL 27.072,50 TL 30.000 TL 2.487 TL 32.487 TL 35.000 TL 2.901,50 TL 37.901,50 TL 40.000 TL 3.316 TL 43.316 TL 45.000 TL 3.730,50 TL 48.730,50 TL 50.000 TL 4.145 TL 54.145 TL

NOT: Tablo, yüzde 8,29'luk dört aylık oran üzerinden yapılan örnek hesaplamadır. Ocak 2027'nin kesin maaşlarını veya yasal en düşük aylık tutarını göstermez. Kök aylık, ek ödeme ve taban aylık uygulamaları kişiye ödenecek tutarı etkileyebilir.