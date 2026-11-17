EMEKLİ ZAMMI 2027 OCAK HESAPLAMA TABLOSU: 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
2027 Ocak emekli zammı için milyonlarca emeklinin bekleyişi sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 8,29'a ulaştı. Böylece Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı için hesaplama tablosu değişti. Peki, 2027 Ocak'ta SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde kaç olacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4A ve 4B emeklileri için 2027 Ocak zamlı maaş hesaplama tablosu…
2027 Ocak emekli maaşı zammı ile ilgili gelişmeler SSK ve Bağ-Kur kapsamında aylık alan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık zam hesabı netleşti. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dönemde birikimli enflasyon yaklaşık yüzde 8,29 olurken gözler kasım ve aralık verilerine çevrildi. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL olduğu mevcut tabloda, yeni yılda maaşların kaç TL'ye yükseleceği ve ilave bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç olacak? İşte Ocak 2027 4A ve 4B emekli zammı hesaplama tablosu...
4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranında belirleyici olan belirleyici olan dört aylık enflasyon verisi belli oldu.
Enflasyon; temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemini kapsayan 4 aylık enflasyon farkı yüzde 8,29 oldu.
TÜİK verilerine göre 2026 yılının ikinci yarısında şimdiye kadar açıklanan aylık enflasyon oranları şöyle:
Temmuz 2026: %1,78
Ağustos 2026: %1,84
Eylül 2026: %1,84
Ekim 2026: %2,58
Dört aylık birikimli enflasyon: %8,29
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı, 2026 yılının temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyona göre belirlenecek. İlk dört aylık dönemde yüzde 8,29'luk artış kesinleşirken zam hesabında geriye kasım ve aralık ayları kaldı.
Son iki ayın enflasyon verileri de eklendiğinde emeklilerin altı aylık zam oranı kesinleşecek.
MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur emeklilerinin 2027 Ocak ayındaki maaş artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı hesaplanıyor. Memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da uygulanıyor.
2026 yılının ikinci yarısında yüzde 7 olarak uygulanan toplu sözleşme zammı, 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 5 olacak. Memur ve emekli memurlar için dört aylık enflasyon farkı ise yüzde 1,21 olarak gerçekleşti. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı şimdilik yüzde 6,26 seviyesine ulaştı.
Kesin zam oranının belirlenmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması gerekiyor.
MERKEZ BANKASININ SON TAHMİNİYLE EMEKLİ ZAMMI HESABI DEĞİŞTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28’den yüzde 29,5’e yükseltildiğini duyurdu.
13 Kasım'da yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63'ten yüzde 30,04'e çıktı. Ankette kasım ayı için yüzde 1,09, aralık ayı için yüzde 0,84 enflasyon beklentisi oluştu.
Bu veriler esas alınarak yapılan hesaplamalar, Ocak 2027 emekli zammına ilişkin iki farklı senaryoyu ortaya koyuyor.
TCMB'nin %29,5 yıl sonu tahmini
SSK ve Bağ-Kur: Yaklaşık %9,97
Memur emeklisi: Yaklaşık %7,91
Piyasa anketindeki aylık beklentiler
SSK ve Bağ-Kur: Yaklaşık %10,38
Memur emeklisi: Yaklaşık %8,32
2027 OCAK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk dört aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,29 olarak hesaplanmasının ardından zamlı maaş tutarları da merak ediliyor.
Mevcut emekli aylıklarına yüzde 8,29 zam uygulanması halinde ortaya çıkacak örnek tutarlar şöyle:
NOT: Tablo, yüzde 8,29'luk dört aylık oran üzerinden yapılan örnek hesaplamadır. Ocak 2027'nin kesin maaşlarını veya yasal en düşük aylık tutarını göstermez. Kök aylık, ek ödeme ve taban aylık uygulamaları kişiye ödenecek tutarı etkileyebilir.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığı, Ocak 2027 zammı öncesinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. 2026 yılının temmuz ayında yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmişti. Düzenleme, 31 Temmuz 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren artışla birlikte kök aylığı belirlenen tutarın altında kalan emeklilerin ödemeleri 23 bin 552 TL'ye tamamlandı.
2027 Ocak ayında en düşük emekli maaşının kaç TL olacağı ise henüz kesinleşmedi. Yeni taban aylığın belirlenmesinde yapılabilecek yasal düzenlemeler etkili olacak.
EMEKLİYE REFAH PAYI VEYA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
2027 Ocak emekli maaşı zammında enflasyon artışının dışında ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına yönelik ek zam çalışmasının sürdüğünü açıkladı. Teknik çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirten Şimşek, yapılacak düzenlemenin bütün emeklileri kapsayacağını söyledi. Artışın belirlenmesinde emeklilerin yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınmasının doğru olacağını ifade eden Bakan Şimşek, seyyanen zam modelinde de bu kriterlerin gözetilebileceğini kaydetti.
Şimşek, nihai çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanacağını ve bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'in takdirine sunulacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da emekli maaşlarına yönelik refah düzenlemesi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Enflasyonun üzerinde destek sağlanması için farklı alternatiflerin değerlendirildiğini söyleyen Yılmaz, yıl sonuna kadar bütün emeklileri ilgilendiren bir düzenlemenin Meclis'e sunulacağını ifade etti.
Ancak 2027 Ocak emekli zammına ek olarak yapılabilecek refah payının oranı henüz belli olmadı. Gündemdeki değerlendirmelerde yüzde 5-10 arasında refah payı artışı seçenekleri öne çıkarken, bazı senaryolarda bu oranın yüzde 10-20 seviyelerine çıkabileceği belirtiliyor.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekli ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı kesin zam oranı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını 3 Aralık 2026 Perşembe günü duyuracak. Yılın son enflasyon verisi ise 4 Ocak 2027 Pazartesi günü açıklanacak.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon artışı ile memur emeklilerinin toplu sözleşme ve enflasyon farkından oluşan zam oranları kesinleşmiş olacak.