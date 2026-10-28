Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı, 65 yaş üstüne refah payı gelecek mi?
Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme hazırlıkları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamanın ardından emeklilerin gelirlerini iyileştirmeye yönelik çalışmaların hızlandığı bildirildi. AK Parti grubunda yürütülen taslak çalışmada, ocak ayında yapılacak enflasyon artışına ek olarak refah payı veya seyyanen zam seçenekleri değerlendiriliyor. Yapılması planlanan düzenlemede, 65 yaş üstü emeklilere daha yüksek bir iyileştirme yapılması üzerinde duruluyor. Peki, Emekliye ek zam gelecek mi? Emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı, 65 yaş üstüne daha fazla artış mı yapılacak? İşte emekli maaşına ek zam düzenlemesinde son durum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkânların oluşturulduğunu ve gerekli yasal düzenlemeyi yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ettiklerini açıkladı. AK Parti grubunda yürütülen çalışmalarda yaş kriterine göre refah payı veya seyyanen artış yapılması seçenekleri değerlendiriliyor. Peki, Emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı, 65 yaş üstü emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2027 Ocak emekli maaş zammı düzenlemesine ilişkin tüm detaylar...
EMEKLİYE EK ZAM GELECEK Mİ?
Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik yeni düzenleme hazırlıkları, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 2027 bütçesinde emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirecek mali imkânların oluşturulduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdiriyle yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ettiklerini ifade etti. Bu açıklama, ocak ayında yapılacak rutin maaş artışının yanı sıra ek bir iyileştirme ihtimalini de gündeme taşıdı.
Ancak emekliye ek zam yapılmasına ilişkin kesinleşmiş bir kanun düzenlemesi, zam oranı veya ödeme takvimi henüz açıklanmış değil. Düzenlemenin kapsamının yapılacak çalışmalar ve yasal süreç sonucunda netleşmesi bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM MI, REFAH PAYI MI VERİLECEK?
AK Parti grubunda yürütülen taslak çalışmalarda emekli maaşlarına enflasyon artışının dışında ek ödeme yapılması seçenekleri değerlendiriliyor. Gündemdeki formüller arasında seyyanen zam ve refah payı artışı bulunuyor.
Seyyanen zam uygulanması durumunda belirlenen tutarda ilave ödeme yapılması gündeme gelebilecek. Refah payı modelinde ise maaşlara enflasyon kaynaklı artışın üzerinde ek bir oran yansıtılması söz konusu olabilecek.
Hangi yöntemin tercih edileceği, artışın tutarı veya oranı ve düzenlemenin hangi emekli gruplarını kapsayacağı henüz kesinleşmedi. Bu nedenle mevcut aşamada belirli bir zam tutarı üzerinden hesaplama yapmak mümkün değil.
65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE DAHA FAZLA ZAM MI YAPILACAK?
Taslak çalışmada öne çıkan başlıklardan biri, emeklilere yaş gruplarına göre farklı oranlarda iyileştirme yapılması. AK Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre 60 veya 65 yaş sınırlarının kriter olarak kullanılması değerlendiriliyor.
Özellikle 65 yaş üstündeki emeklilere daha yüksek refah payı veya seyyanen artış verilmesi seçenekler arasında bulunuyor. Bu yaklaşımda, çalışma hayatında olmayan ve ileri yaştaki emeklilerin ekonomik koşullarının gözetilmesi hedefleniyor.
Bununla birlikte 65 yaş sınırının kesin olarak belirlendiği veya bu yaş grubundaki tüm emeklilere daha yüksek zam yapılacağının kararlaştırıldığı yönünde resmî bir açıklama bulunmuyor. Yaş kriteri ve olası artış miktarları, taslak çalışmanın netleşmesiyle belli olacak.
ÇALIŞAN EMEKLİLER İLE ÇALIŞMAYAN EMEKLİLER AYRILACAK MI?
Taslak çalışmalarda çalışma hayatını sürdüren emekliler ile çalışmayan emeklilerin durumunun ayrı değerlendirilmesi de gündeme geldi. AK Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre yaş, prim gün sayısı ve bölgesel koşullar gibi kriterler üzerinde duruluyor.
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında yapılabilecek değerlendirmelerin de çalışmalara dâhil edilmesi öngörülüyor. Ancak emeklilerin hangi kriterlere göre sınıflandırılacağı ve çalışma durumunun maaş artışına nasıl yansıtılacağı henüz kesinleşmedi.
EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin durumunu iyileştirecek yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini ümit ettiklerini açıkladı. Bu açıklama, düzenlemeye ilişkin çalışmaların yıl sonuna kadar sonuçlandırılmasının hedeflendiğini gösteriyor.
Öte yandan düzenlemenin yürürlüğe gireceği kesin tarih ve ek ödemenin hangi ay yapılacağı henüz belli değil. Yıl sonuna ilişkin açıklama, tek başına ödemenin ocak ayında veya belirli bir tarihte yapılacağının kesinleştiği anlamına gelmiyor.
OCAK 2027 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI AYRICA HESAPLANACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışı, ilgili dönemin altı aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek. Memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı etkili olacak.
Gündemdeki yeni düzenleme, rutin maaş artışına ek bir iyileştirme yapılması ihtimali üzerinden değerlendiriliyor. Ancak enflasyon zammı ile olası refah payı veya seyyanen artışın nasıl birleştirileceği konusunda henüz kesinleşmiş bir uygulama açıklanmadı.
Emekliler, zam oranı, yaş kriteri, kapsam ve ödeme tarihiyle ilgili resmî açıklamaları bekliyor. Düzenlemenin ayrıntıları, yapılacak yasal çalışma ve TBMM sürecinin ardından netleşecek.