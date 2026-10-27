65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE DAHA FAZLA ZAM MI YAPILACAK?

Taslak çalışmada öne çıkan başlıklardan biri, emeklilere yaş gruplarına göre farklı oranlarda iyileştirme yapılması. AK Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre 60 veya 65 yaş sınırlarının kriter olarak kullanılması değerlendiriliyor.

Özellikle 65 yaş üstündeki emeklilere daha yüksek refah payı veya seyyanen artış verilmesi seçenekler arasında bulunuyor. Bu yaklaşımda, çalışma hayatında olmayan ve ileri yaştaki emeklilerin ekonomik koşullarının gözetilmesi hedefleniyor.

Bununla birlikte 65 yaş sınırının kesin olarak belirlendiği veya bu yaş grubundaki tüm emeklilere daha yüksek zam yapılacağının kararlaştırıldığı yönünde resmî bir açıklama bulunmuyor. Yaş kriteri ve olası artış miktarları, taslak çalışmanın netleşmesiyle belli olacak.