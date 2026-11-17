EMEKLİYE 3 BİN TL SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Oransal artış modelinin uygulanması halinde yüksek emekli maaşı alanların eline geçecek ek tutar da daha yüksek olacak. Gündemdeki bir diğer seçenek ise bütün emeklilerin aylığına 3 bin TL gibi sabit bir seyyanen zam yapılması. Bu modelde düşük maaş alan emeklilerin aylıklarında oransal olarak daha yüksek artış gerçekleşebilecek.

Ancak emekliye seyyanen zam tutarı ve refah payı oranı konusunda henüz alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Konuşulan rakamlar olası zam senaryolarını yansıtırken kesin artış miktarı yapılacak düzenlemeyle açıklanacak.