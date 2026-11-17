Emekliye seyyanen zam 2027 son dakika: Emekliye ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? Emekliye 3 bin TL seyyanen zam yapılacak mı?
Emekliye seyyanen zam ve 2027 emekli maaşına ek zam beklentisi, yılbaşına kısa süre kala gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenleme sinyalinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm emeklileri kapsayacak ek zam çalışması için aralık ayını işaret etti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri refah payı, seyyanen zam ve en düşük emekli maaşına yapılacak artışın tutarını araştırıyor. Peki, 2027'de emekliye seyyanen zam yapılacak mı, ek zam ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı artacak mı? İşte 2027 emekli zammında son gelişmeler…
Emekliye seyyanen zam son dakika gelişmeleri, 2027 Ocak emekli maaşı zammı öncesinde milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emeklilere yönelik ek zam çalışmasının sürdüğünü açıklayarak aralık ayını işaret etmesi, refah payı beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklilerin dört aylık zam oranı yüzde 8,29 olarak kesinleşirken, seyyanen zam ve en düşük emekli maaşına yapılacak artış için farklı formüller değerlendiriliyor. Peki, 2027'de emekliye seyyanen zam yapılacak mı, ek zam ne kadar olacak? İşte 2027 emekliye refah payı ve seyyanen zam konusunda son gelişmeler...
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DURUM: ŞİMŞEK ARALIK AYINI İŞARET ETTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına yönelik ek zam çalışmasının sürdüğünü açıkladı. Teknik çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirten Şimşek, yapılacak düzenlemenin bütün emeklileri kapsayacağını söyledi. Artışın belirlenmesinde emeklilerin yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınmasının doğru olacağını ifade eden Bakan Şimşek, seyyanen zam modelinde de bu kriterlerin gözetilebileceğini kaydetti.
Şimşek, nihai çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanacağını ve bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'in takdirine sunulacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da emekli maaşlarına yönelik refah düzenlemesi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Enflasyonun üzerinde destek sağlanması için farklı alternatiflerin değerlendirildiğini söyleyen Yılmaz, yıl sonuna kadar bütün emeklileri ilgilendiren bir düzenlemenin Meclis'e sunulacağını ifade etti.
EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK, REFAH PAYI YÜZDE KAÇ?
2027 Ocak emekli zammına ek olarak yapılabilecek refah payının oranı henüz belli olmadı. Gündemdeki değerlendirmelerde yüzde 5-10 arasında refah payı artışı seçenekleri öne çıkarken, bazı senaryolarda bu oranın yüzde 10-20 seviyelerine çıkabileceği belirtiliyor.
EMEKLİYE 3 BİN TL SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Oransal artış modelinin uygulanması halinde yüksek emekli maaşı alanların eline geçecek ek tutar da daha yüksek olacak. Gündemdeki bir diğer seçenek ise bütün emeklilerin aylığına 3 bin TL gibi sabit bir seyyanen zam yapılması. Bu modelde düşük maaş alan emeklilerin aylıklarında oransal olarak daha yüksek artış gerçekleşebilecek.
Ancak emekliye seyyanen zam tutarı ve refah payı oranı konusunda henüz alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Konuşulan rakamlar olası zam senaryolarını yansıtırken kesin artış miktarı yapılacak düzenlemeyle açıklanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027'DE 30 BİN TL OLACAK MI?
En düşük emekli maaşı için de farklı artış formülleri gündemde. Mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki taban aylığın 30 bin TL bandına yükseltilmesi değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.
Kök aylıkların kademeli olarak artırılması da konuşulan formüllerden biri. Bu modelle kök maaşı düşük olduğu için taban aylık uygulamasından yararlanan emekliler ile diğer emekliler arasındaki farkın azaltılması hedefleniyor.
Gündeme gelen diğer seçenekler arasında düşük gelirli emeklilere yönelik ilave destekler ve 65 yaş üstündeki emeklilere daha yüksek refah payı verilmesi de bulunuyor. Ancak en düşük emekli maaşının 30 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Düzenlemenin kapsamı ve tutarı Meclis'e sunulacak çalışma sonrasında netleşecek.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU? 4 AYLIK ENFLASYON FARKI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının belirlenmesinde altı aylık enflasyon verileri esas alınıyor. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,29 olarak kesinleşti. Kasım ve aralık ayı verilerinin eklenmesiyle 2027 Ocak döneminde uygulanacak zam oranı netleşecek.
Kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon artışının yüzde 11,5 olabileceği hesaplanıyor.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI ETKİLİ OLACAK
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanıyor. Açıklanan dört aylık veriler doğrultusunda memur emeklileri için yüzde 6,27'lik artış oluşurken, kasım ve aralık aylarında yüzde 1,5'er enflasyon gerçekleşmesi halinde artışın yüzde 8,5 seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.
2027 Ocak emekli maaşı zammı, refah payı ve seyyanen artışın nasıl uygulanacağına ilişkin nihai kararın aralık ayında yapılacak çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor. Milyonlarca emekli, açıklanacak düzenlemeyle birlikte yeni yılda alacağı maaşı öğrenecek.