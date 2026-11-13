YENİ VE FARKLI CUMA MESAJLARI

- Yeni bir cuma, yeni umutlar ve gönülden yükselen dualar... Hayatınızdan huzur, hanenizden bereket, kalbinizden iyilik hiç eksik olmasın.

- Her cuma, kalbe dokunan bir dua, hayata tutunan yeni bir umut demektir. Bugün tüm güzellikler sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun.

- Gönlünüzden geçen güzelliklerin gerçeğe dönüştüğü, beklediğiniz haberlerin sevince dönüştüğü bir cuma geçirmeniz dileğiyle...

- Takvimler yeni bir cumayı gösterirken dualarımız yine iyilik, sağlık ve huzur için olsun. Rabbim yolunuzu açık, bahtınızı güzel eylesin.