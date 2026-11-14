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        Haberler Bilgi EN SON DEPREMLER LİSTESİ 14 KASIM 2026: Bursa ve Akdeniz deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        EN SON DEPREMLER LİSTESİ 14 KASIM 2026: Bursa ve Akdeniz deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. En büyük depremler ise Bursa ve Akdeniz'de ölçüldü. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 07:54 Güncelleme:
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        Türkiye’de meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt arıyor. AFAD verilerine göre Bursa 3.9, Akdeniz 3.5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. İşte, bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü için 14 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.

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        BURSA DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03.43’te Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Merkez üssü Bursa’nın Mudanya ilçesi olarak kaydedilen sarsıntı, yerin 13.65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        AKDENİZ’DE DEPREM

        Akdeniz’de saat 07.18’de 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre sarsıntı, yerin 10.76 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        14 KASIM 2026 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle; 

        2026-11-14 07:18:16       34.14167              26.26833              10.76     ML         3.5          Akdeniz

        2026-11-14 05:18:07       43.44767              39.377   9.35       ML         3.0          Karadeniz

        2026-11-14 03:43:59       40.43933              28.85467              13.65     MW       3.9          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.42 km] Mudanya (Bursa)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor: 

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor. 

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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