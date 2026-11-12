ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ! Emekli ve memur zammı yüzde kaç olacak? 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

TCMB 2027 VE 2028 ENFLASYON TAHMİNLERİ NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası, gelecek yıllara ilişkin enflasyon tahminlerinde de artışa gitti. Bir önceki Enflasyon Raporu'nda 2027 yıl sonu için yüzde 15, 2028 yıl sonu için yüzde 9 olarak açıklanan tahminler yukarı yönlü güncellendi.