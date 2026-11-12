ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ! Emekli ve memur zammı yüzde kaç olacak? 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
Enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son Enflasyon Raporu'nu açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. 2026, 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin enflasyon tahminlerini yükselten Merkez Bankası, 2029 yılına yönelik öngörüsünü de paylaştı. Peki, yıl sonu enflasyon ne kadar olacak? TCMB'nin yeni enflasyon tahminleri kaç oldu? İşte, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 12 Kasım 2026'da yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Sunumda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltilirken 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin beklentilerde de yukarı yönlü güncellemeye gidildi. Karahan, enerji fiyatlarındaki artış ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine dikkat çekerek sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini bildirdi. Peki, TCMB'nin yeni enflasyon tahminleri kaç oldu? İşte, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi…
2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE KAÇ OLDU?
TCMB'nin yeni Enflasyon Raporu'na göre 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28'den yüzde 29,5'e çıkarıldı. Böylece Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon öngörüsünü 1,5 puan yukarı yönlü revize etti.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, enerji fiyatlarındaki yükselişin ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümünü etkilediğini belirtti. Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatının normalleşmesine ilişkin beklentilerin zayıflaması ve bölgedeki gerilimlerin artması nedeniyle 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin petrol fiyatı varsayımlarının da yükseltildiğini açıkladı.
TCMB 2027 VE 2028 ENFLASYON TAHMİNLERİ NE KADAR OLDU?
Merkez Bankası, gelecek yıllara ilişkin enflasyon tahminlerinde de artışa gitti. Bir önceki Enflasyon Raporu'nda 2027 yıl sonu için yüzde 15, 2028 yıl sonu için yüzde 9 olarak açıklanan tahminler yukarı yönlü güncellendi.
Yeni rapora göre TCMB'nin yıllara göre enflasyon tahminleri şöyle:
2026 yıl sonu: Yüzde 29,5
2027 yıl sonu: Yüzde 21
2028 yıl sonu: Yüzde 13,5
2029 yıl sonu: Yüzde 9
ENFLASYON NEDEN YÜKSELDİ? FATİH KARAHAN AÇIKLADI
Fatih Karahan, enflasyon görünümünü etkileyen unsurlar arasında enerji fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik gelişmeleri gösterdi. Eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında belirgin artış yaşandığını belirten Karahan, yüksek enerji fiyatlarının küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti.
Karahan, gıda enflasyonunun arz koşullarındaki iyileşmeyle gerilediğini ancak oynak seyrini koruduğunu söyledi. Hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın yıl boyunca devam ettiğini, temel mal enflasyonunun ise düşük seyrini sürdürdüğünü kaydetti. Kira enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin belirginleştiğine de dikkat çekti.
TCMB'NİN 2029 VE ORTA VADELİ ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE KAÇ?
TCMB, enflasyonun önümüzdeki yıllarda kademeli olarak gerilemesini öngörüyor. Başkan Fatih Karahan'ın açıkladığı tahminlere göre enflasyonun 2029 yıl sonunda yüzde 9'a düşmesi, orta vadede ise yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması bekleniyor.
Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı. Enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde gerilemesini sağlamak amacıyla para politikası kararlarında risklerin ve enflasyon beklentilerinin dikkate alınmaya devam edileceğini belirtti.