EuroLeague Beşiktaş maçı canlı izle: Partizan - Beşiktaş maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
EuroLeague'de heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken Beşiktaş Fuzul, Sırbistan temsilcisi Partizan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, Avrupa arenasındaki başarılı performansını sürdürmek istiyor. Real Madrid karşısında aldığı 83-79'luk galibiyetle moral bulan Beşiktaş, Belgrad deplasmanından da zaferle dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi Partizan ise taraftarının desteğiyle sahasında kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. İki takımın da 13. hafta öncesinde 6 galibiyet ve 6 mağlubiyetinin bulunması, karşılaşmanın önemini artırıyor. Peki, Partizan - Beşiktaş maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte EuroLeague Partizan-Beşiktaş maçı canlı izle ekranı...
Basketbolseverlerin merakla beklediği Partizan-Beşiktaş karşılaşması için geri sayım sona eriyor. Siyah-beyazlı ekip, hafta içinde Real Madrid'i mağlup ederek önemli bir başarıya imza atmıştı. Partizan ise son maçında Valencia'ya 76-64 mağlup olarak sahadan ayrıldı. Beşiktaş, Sırbistan deplasmanında kazanarak üst üste üçüncü Avrupa galibiyetini almak istiyor. PekiPartizan - Beşiktaş maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...
PARTİZAN-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroLeague'in 13. haftasında oynanacak Partizan-Beşiktaş Fuzul karşılaşması, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.
PARTİZAN-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Partizan-Beşiktaş EuroLeague karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
PARTİZAN-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Partizan-Beşiktaş karşılaşmasına Sırbistan'ın başkenti Belgrad ev sahipliği yapacak. Mücadele, Aleksandar Nikolic Hall salonunda oynanacak.
Partizan, kendi taraftarı önünde saha avantajını kullanmak isterken Beşiktaş zorlu deplasmanda galibiyet hedefliyor.
PARTİZAN-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE EKRANI
EuroLeague heyecanını canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kuruluşun platformlarından izleyebilecek.
Partizan-Beşiktaş maçının yayın bilgileri şöyle:
- Maç: Partizan-Beşiktaş Fuzul
- Organizasyon: EuroLeague
- Hafta: 13. hafta
- Tarih: 20 Kasım 2026 Cuma
- Saat: 22.45
- Salon: Aleksandar Nikolic Hall
- Şehir: Belgrad, Sırbistan
- Yayın: S Sport 2
- Dijital yayın: S Sport Plus
Canlı yayın ve abonelik bilgilerine S Sport Plus üzerinden ulaşılabiliyor.
BEŞİKTAŞ REAL MADRİD GALİBİYETİYLE GELİYOR
Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'deki son karşılaşmasında İspanyol devi Real Madrid'i 83-79 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle Avrupa'daki iddiasını güçlendirirken Partizan karşılaşması öncesinde moral kazandı.
Partizan ise son maçında Valencia Basket'e 76-64 mağlup oldu. Sırbistan temsilcisi, Beşiktaş karşısında taraftar desteğini arkasına alarak yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor.
İki takımın da 6 galibiyet ve 6 mağlubiyetle mücadele ettiği EuroLeague'de Belgrad'daki karşılaşmanın sonucu sıralama açısından da önem taşıyor. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.