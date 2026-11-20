Basketbolseverlerin merakla beklediği Partizan-Beşiktaş karşılaşması için geri sayım sona eriyor. Siyah-beyazlı ekip, hafta içinde Real Madrid'i mağlup ederek önemli bir başarıya imza atmıştı. Partizan ise son maçında Valencia'ya 76-64 mağlup olarak sahadan ayrıldı. Beşiktaş, Sırbistan deplasmanında kazanarak üst üste üçüncü Avrupa galibiyetini almak istiyor. PekiPartizan - Beşiktaş maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...