Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 13. haftasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Unipol Forum'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, taraftarlarının desteğiyle Avrupa arenasında bir galibiyet daha elde etmeyi hedefliyor. LDLC ASVEL karşısında alınan 115-81'lik farklı galibiyetin ardından gözler Milano deplasmanına çevrildi. Peki, Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin maçı izle sayfası...