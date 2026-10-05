EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK? Ocak 2027 evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve dul-yetim maaşı kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?
Ocak 2027'de sosyal yardım ve aylıklarda uygulanacak artış için geri sayım başladı. 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli aylığı ile evde bakım yardımının yeni tutarları, yıl sonu enflasyonu ve memur maaş katsayısındaki değişime göre belirlenecek. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam hesabında olası oranlar daha da netleşirken, milyonlarca kişinin alacağı ödemelere ilişkin yeni senaryolar da gündeme geldi. Peki 65 yaş aylığı Ocak 2027'de kaç TL olacak, dul ve yetim maaşları ne kadar artacak, engelli aylığı ile evde bakım yardımı hangi seviyeye çıkacak? İşte farklı zam oranlarına göre hesaplanan olası yeni ödeme tutarları...
Milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek Ocak 2027 zamları için hesaplar yeniden yapılmaya başladı. Yaşlılık aylığından dul ve yetim maaşına, engelli aylığından evde bakım desteğine kadar pek çok ödeme yeni yılda değişecek. Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yıl sonu için öne çıkan tahminler de daha belirgin hale geldi. Memur maaş katsayısındaki olası artışın sosyal yardımlara nasıl yansıyacağı merak edilirken, farklı enflasyon senaryolarına göre yeni ödeme tutarları da hesaplandı. Peki 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli aylığı ve evde bakım yardımı Ocak 2027’de ne kadar olabilir? İşte masadaki zam oranlarına göre ortaya çıkan olası rakamlar...
OCAK 2027 EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLACAK?
Ocak 2027’de 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım desteği ile dul ve yetim maaşlarında yeni tutarlar geçerli olacak. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin mevcut beklentiler üzerinden yapılan hesaplamalarda, 65 yaş aylığının 7 bin 765 TL ile 7 bin 891 TL arasında bir seviyeye ulaşabileceği öngörülüyor.
2026 yılı enflasyon tablosunun tamamlanması için Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait verilerin açıklanması bekleniyor. Yıl sonu rakamının netleşmesiyle memur ve emekli maaşlarına uygulanacak artış oranı belli olacak, buna bağlı olarak sosyal yardım ödemeleri de yeni katsayılar üzerinden güncellenecek.
2027 OCAK ZAMMINDA İLK VERİLER NETLEŞTİ
Ocak 2027’de maaş ve sosyal yardım artışlarında etkili olacak ikinci altı aylık enflasyonun yarısı belli oldu. TÜİK’in Eylül ayı verilerini duyurmasıyla Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine ait üç aylık tablo da ortaya çıktı.
Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 31,51 seviyesinde gerçekleşirken, Eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Böylece yılın ikinci yarısının ilk üç ayına ilişkin zam hesabında kullanılacak enflasyon birikimi de netleşti.
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan dönemde kümülatif enflasyon yüzde 5,46 olarak hesaplandı. Ocak zammının kesin oranı için ise Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri beklenecek.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ NE YÖNDE?
2026 yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı kurumların tahminleri, Ocak 2027’de uygulanacak maaş artışları için çeşitli senaryoları gündeme getiriyor. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülürken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde beklenti yüzde 29,61 seviyesine çıktı.
Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’nda paylaşılan yüzde 28’lik tahminin gerçekleşmesi halinde, 2026’nın temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 civarında oluşacağı hesaplanıyor.
Bu tabloya göre memurlar açısından yüzde 1,59 oranında enflasyon farkı ortaya çıkacak. Söz konusu farkın toplu sözleşmeden kaynaklanan artışla birleşmesi halinde Ocak 2027’deki toplam zam oranının yüzde 6,67 seviyesine ulaşması bekleniy
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Halen 7 bin 257,36 TL olarak ödenen 65 yaş aylığının, farklı zam hesaplarına göre Ocak 2027’de 7 bin 765,35 TL ile 7 bin 890,93 TL arasında bir tutara yükselmesi bekleniyor.
Evde bakım yardımında da benzer şekilde artış öngörülüyor. Mevcut 15 bin 755,12 TL’lik ödemenin, zam senaryolarına bağlı olarak 16 bin 857,98 TL ile 17 bin 130,54 TL aralığına çıkabileceği hesaplanıyor.
Engelli aylıklarında ortaya çıkan olası yeni tutarlar ise şöyle:
Yüzde 40-69 engel oranına sahip vatandaşlara ödenen 5 bin 795,32 TL’lik aylığın 6 bin 198,15 TL ile 6 bin 299,08 TL arasında olması bekleniyor.
Yüzde 70 ve üzeri engel oranı için verilen 8 bin 689,97 TL’lik aylığın ise 9 bin 298,27 TL ile 9 bin 448,60 TL aralığına yükselmesi öngörülüyor.
Söz konusu tutarlar kesinleşmiş ödeme rakamları değil. Hesaplamalar, yıl sonu enflasyonu ve memur maaş katsayısına ilişkin farklı zam senaryoları esas alınarak yapılıyor.
EŞ VE ÇOCUK YARDIMINDA YENİ TUTARLAR NE OLABİLİR?
Halen 3 bin 581,14 TL seviyesinde bulunan eş yardımının, Ocak 2027 için hesaplanan farklı zam oranlarına göre artması bekleniyor. Yüzde 7'lik artış senaryosunda ödemenin 3 bin 831,82 TL'ye, yüzde 8,73'lük zam halinde ise 3 bin 893,77 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
Çocuk yardımlarında ise yeni tutarlar çocuğun yaşına göre değişiyor. Mevcut hesaplamalara göre:
0-6 yaş grubunda 787,76 TL olan yardımın 842,90 TL ile 856,53 TL arasında olması bekleniyor.
6 yaş üzerindeki çocuklar için 393,88 TL olarak ödenen tutarın ise 421,45 TL ile 428,27 TL aralığına çıkabileceği hesaplanıyor.
Bu rakamlar, kesinleşmiş ödeme tutarlarını değil, farklı zam senaryolarına göre yapılan tahmini hesaplamaları gösteriyor.
DUL VE YETİM MAAŞINDA YENİ TUTARLAR NASIL BELİRLENECEK?
Dul ve yetim aylıklarında uygulanacak artış, vefat eden sigortalının bağlı olduğu sosyal güvenlik statüsüne göre farklı şekilde hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki ödemelerde kök aylığa yansıtılan enflasyon artışı esas alınırken, Emekli Sandığı kapsamındaki dul ve yetim aylıkları memur maaş katsayısındaki değişime göre güncelleniyor.
Mevcut 23 bin 552 TL’lik emekli taban aylığının Ocak 2027’de 25 bin 681 TL ile 26 bin 96 TL aralığına çıkması halinde, dul ve yetim aylıklarında hak sahiplerinin hisse oranına göre oluşabilecek tahmini tutarlar şöyle hesaplanıyor:
Yüzde 75 hisse için 19 bin 441 TL ile 19 bin 754 TL
Yüzde 50 hisse için 12 bin 961 TL ile 13 bin 169 TL
Yüzde 25 hisse için 6 bin 480 TL ile 6 bin 585 TL
Bu rakamlar, olası zam senaryolarına göre yapılan hesaplamaları ifade ediyor; kesin ödeme tutarları yıl sonu verileri ve resmi artış oranlarının netleşmesinin ardından belli olacak.
ZAM ORANLARI YIL SONUNDA NETLEŞECEK
Ocak 2027’de maaş ve sosyal yardım ödemelerine yansıyacak kesin artış oranları için yılın son üç aylık enflasyon verileri beklenecek. Ekim, Kasım ve Aralık ayı rakamlarının açıklanmasının ardından altı aylık enflasyon tablosu tamamlanacak ve ilgili maaş katsayıları da yeniden belirlenecek.
Böylece 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ile diğer sosyal desteklerde geçerli olacak nihai ödeme tutarları kesinleşmiş olacak.