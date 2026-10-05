EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK? Ocak 2027 evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve dul-yetim maaşı kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

OCAK 2027 EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2027’de 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım desteği ile dul ve yetim maaşlarında yeni tutarlar geçerli olacak. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin mevcut beklentiler üzerinden yapılan hesaplamalarda, 65 yaş aylığının 7 bin 765 TL ile 7 bin 891 TL arasında bir seviyeye ulaşabileceği öngörülüyor.

2026 yılı enflasyon tablosunun tamamlanması için Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait verilerin açıklanması bekleniyor. Yıl sonu rakamının netleşmesiyle memur ve emekli maaşlarına uygulanacak artış oranı belli olacak, buna bağlı olarak sosyal yardım ödemeleri de yeni katsayılar üzerinden güncellenecek.