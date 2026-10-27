FED 2026 ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED'in 2026 yılı için planlanan son toplantısı 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Aralık toplantısında da faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar yatırımcıların gündeminde olacak.

Ekim toplantısında alınacak karar ve FED yetkililerinin açıklamaları, yılın son toplantısına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olabilir. FED'in aralık ayında faiz artırıp artırmayacağı ise ekonomik verilerin seyrine ve bankanın para politikası değerlendirmelerine bağlı olacak.