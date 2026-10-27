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        Haberler Bilgi FED faiz toplantısı tarihi Ekim 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak?

        FED faiz toplantısı tarihi Ekim 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak?

        ABD Merkez Bankası FED'in Ekim 2026 faiz kararı için küresel piyasalar geri sayıma başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarını yakından ilgilendiren faiz toplantısında alınacak karar merak ediliyor. FED'in enflasyonla mücadele kapsamında izleyeceği para politikası, yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Eylül ayında faiz artırımına giden bankanın ekim toplantısında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak? İşte Ekim 2026 FED faiz toplantısı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 01:48 Güncelleme:
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        1

        ABD Merkez Bankası, ekim ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı için geri sayım başladı. İki gün sürecek toplantının ardından faiz kararı açıklanacak. Ekonomistler, enflasyonun seyri ve önceki faiz kararlarının etkilerini dikkate alarak FED'in yeni adımına ilişkin tahminlerde bulunuyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faiz kararı ne olacak, faziler düşecek mi? İşte FED faiz kararının açıklanacağı tarih...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED'in Ekim 2026 faiz toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. İki günlük toplantının ardından faiz kararı, 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

        3

        FED SON FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed, 16 Eylül 2026 tarihli toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Banka, kararında enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Ekim toplantısında alınacak karar, eylül ayındaki faiz artışının ardından para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin önemli bir gösterge olacak.

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        FED FAİZ İNDİRECEK Mİ, SABİT Mİ TUTACAK?

        Ekim ayı toplantısında faizlerin sabit tutulması piyasalarda öne çıkan beklenti olarak görülüyor. Bununla birlikte ABD'de eylül ayı yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 3,7'ye yükselmesi, faiz artışı ihtimalinin de tartışılmasına neden oldu. Fed'in kesin kararı, toplantıda yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.

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        FED 2026 ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN?

        FED'in 2026 yılı için planlanan son toplantısı 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Aralık toplantısında da faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar yatırımcıların gündeminde olacak.

        Ekim toplantısında alınacak karar ve FED yetkililerinin açıklamaları, yılın son toplantısına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olabilir. FED'in aralık ayında faiz artırıp artırmayacağı ise ekonomik verilerin seyrine ve bankanın para politikası değerlendirmelerine bağlı olacak.

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