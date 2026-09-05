Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izle: FB Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, muhtemel 11’ler kim?
Futbol tutkunları Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Süper Lig'in 5'inci hafta karşılaşmasında derbi heyecanı yaşanırken Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında sahaya siyah forma ve siyah şort ile çıkıyor. Sarı lacivertli takım oyuncuları ise çubuklu forma ile dikkat çekiyor. İki ezeli rakip olan Fenerbahçe Beşiktaş maçını canlı yayın üzerinden izleyerek takip etmek mümkün. Maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın şifreli ya da şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta, şifreli mi? İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı izle ekranı ve tüm detaylar
Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı yayın izle ekranı araştırılıyor. Karşılaşmayı tribünden izleyemeyenler televizyon ekranı üzerinden takip etmek isterken ‘’FB Beşiktaş derbi maçı canlı yayın nasıl ve nereden izlenir?’’ sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadelede futbolseverler karşılaşmanın canlı skorunu ve dakika dakika gelişmelerini de yakından takip etmek istiyor. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta, muhtemel 11’ler kim? İşte, Fenerbahçe Beşiktaş maçı izle ekranı
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonundaki ilk büyük derbisi Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı 5 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanıyor.
FB BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Fenerbahçe Beşiktaş maçı Chobani Stadyumu'nda (Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi) oynanacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. Chobani Stayumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği kritik maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat Muriqi
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic
FB BEŞİKTAŞ MAÇI HAKKINDA BİLGİLER
F.BAHÇE TARAFTARI STADYUMA HAREKET ETTİ
SAAT 17.59: Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden çıkan takım otobüsünü 200'ün üzerinde Fenerbahçe taraftarı uğurladı.
SAAT 17.02: BEŞİKTAŞ TARAFTARI KADIKÖY'E ULAŞTI
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi yaklaşık 2 bin siyah-beyazlı Beşiktaş taraftarı, Chobani Stadyumu’na geldi.
İKİ TAKIMIN GOLCÜLERİ ÇALIŞIYOR
Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Sezonu Avrupa'daki eleme maçlarıyla açan iki takım da liglerin başlamasıyla beraber 9 müsabakayı geride bıraktı.
Fenerbahçe, bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşarken, Beşiktaş 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı.