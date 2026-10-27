FENERBAHÇE TARFİN İLE VALENCIA BASKET ARASINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Valencia Basket, EuroLeague tarihinde daha önce 16 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde İspanya temsilcisi 9 galibiyet alırken Fenerbahçe 7 kez sahadan galip ayrıldı. İki ekip, Avrupa Ligi'ndeki 17. randevularında yeniden karşı karşıya gelecek.