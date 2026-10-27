Fenerbahçe Tarfin, Valencia deplasmanında! EuroLeague 8. Hafta Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague 8. hafta maçında Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin İspanya deplasmanında oynayacağı mücadele öncesinde basketbolseverler "Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izleme ekranı hakkında merak edilenler…
Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe Tarfin, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak ligdeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Tarfin, Valencia basketbol maçı canlı izleme ekranı…
VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroLeague'in 8. haftasındaki Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin karşılaşması, 27 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. İspanya'nın Valensiya kentindeki Roig Arena'da yapılacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.
VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Valencia Basket ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague mücadelesinin S Sport ekranlarından canlı yayınlanması planlanıyor. Basketbolseverler, karşılaşmayı canlı yayın üzerinden takip edebilecek.
FENERBAHÇE TARFİN VE VALENCIA BASKET EUROLEAGUE'DE KAÇ GALİBİYET ALDI?
EuroLeague'de geride kalan 7 haftada 6 galibiyet alan Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos ile zirveyi paylaşıyor. Valencia Basket ise ilk 7 haftada elde ettiği 5 galibiyetle lig sıralamasında üçüncü basamakta yer alıyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sıralamadaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
FENERBAHÇE TARFİN İLE VALENCIA BASKET ARASINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Valencia Basket, EuroLeague tarihinde daha önce 16 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde İspanya temsilcisi 9 galibiyet alırken Fenerbahçe 7 kez sahadan galip ayrıldı. İki ekip, Avrupa Ligi'ndeki 17. randevularında yeniden karşı karşıya gelecek.