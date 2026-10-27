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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Tarfin, Valencia deplasmanında! EuroLeague 8. Hafta Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Tarfin, Valencia deplasmanında! EuroLeague 8. Hafta Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        EuroLeague 8. hafta maçında Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin İspanya deplasmanında oynayacağı mücadele öncesinde basketbolseverler "Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçı canlı izleme ekranı hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe Tarfin, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak ligdeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Tarfin, Valencia basketbol maçı canlı izleme ekranı…

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        VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        EuroLeague'in 8. haftasındaki Valencia Basket - Fenerbahçe Tarfin karşılaşması, 27 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. İspanya'nın Valensiya kentindeki Roig Arena'da yapılacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

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        VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Valencia Basket ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague mücadelesinin S Sport ekranlarından canlı yayınlanması planlanıyor. Basketbolseverler, karşılaşmayı canlı yayın üzerinden takip edebilecek.

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        FENERBAHÇE TARFİN VE VALENCIA BASKET EUROLEAGUE'DE KAÇ GALİBİYET ALDI?

        EuroLeague'de geride kalan 7 haftada 6 galibiyet alan Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos ile zirveyi paylaşıyor. Valencia Basket ise ilk 7 haftada elde ettiği 5 galibiyetle lig sıralamasında üçüncü basamakta yer alıyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sıralamadaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

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        FENERBAHÇE TARFİN İLE VALENCIA BASKET ARASINDAKİ MAÇLAR

        Fenerbahçe ile Valencia Basket, EuroLeague tarihinde daha önce 16 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde İspanya temsilcisi 9 galibiyet alırken Fenerbahçe 7 kez sahadan galip ayrıldı. İki ekip, Avrupa Ligi'ndeki 17. randevularında yeniden karşı karşıya gelecek.

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        #fenerbahçe
        #valencia
        #EuroLeague
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