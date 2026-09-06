Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu! Türkiye-İtalya voleybol final maçı kaç kaç bitti, setler nasıl sonuçlandı?
Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile Avrupa şampiyonluğu için karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın son maçında güçlü rakibi karşısında kupaya uzanmak için parkeye çıktı. Voleybolseverler ise Türkiye-İtalya voleybol maçı kaç kaç bittiğini mercek altına aldı. Peki, Türkiye-İtalya voleybol final maçı kaç kaç bitti, setler nasıl sonuçlandı? İşte Türkiye-İtalya voleybol maç sonucu...
Giriş: 06 Eylül 2026 - 21:38 Güncelleme:
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez final heyecanı yaşadı. Milliler, yarı finalde Sırbistan karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından gözünü Avrupa şampiyonluğuna çevirdi. Voleybolseverler şimdi Türkiye-İtalya voleybol maçı kaç kaç bitti ve setlerin nasıl sonuçlandı sorularına yanıt arıyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol final maçı kaç kaç bitti, setler nasıl sonuçlandı? İşte detaylar...
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TÜRKİYE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup eden Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu.
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TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 mağlup etti.