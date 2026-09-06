FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI: İtalya - Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu yolundaki son mücadelesi için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdıran milliler, şampiyonluk kupası için sahaya çıkacak. İtalya ise yarı finalde Polonya'yı 3-1 geçerek final biletini aldı ve Türkiye'nin rakibi oldu. Voleybolseverler şimdi kritik karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisini araştırıyor. Peki İtalya - Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası final mücadelesine dair tüm detaylar...
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazmak için final sahnesine çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın son maçında güçlü rakibi İtalya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Yarı final karşılaşmasında Sırbistan karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 3-0'lık galibiyet alan milliler, kupaya uzanmak için parkede olacak. İtalya ise Polonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi ve Türkiye'nin karşısına çıkmaya hak kazandı. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesinde voleybolseverler, final maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte İtalya - Türkiye Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
İTALYA - TÜRKİYE FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları, şampiyonluk mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Büyük heyecana sahne olması beklenen İtalya - Türkiye voleybol final maçı, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
İTALYA - TÜRKİYE FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları'nın İtalya ile oynayacağı final mücadelesi, TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz yayınlanacak.
EDA ERDEM'DEN FİNAL MESAJI: AVRUPA'NIN EN İYİLERİ KARŞILAŞACAK
Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar da finalde Avrupa'nın en iyi iki takımının karşılaşacağını söyledi.
Sırbistan karşısında maçın başından sonuna kadar oyunlarına odaklandıklarını belirten Eda, final için ise "Avrupa'nın en iyi iki takımı karşılaşacak. Tabii ki seyir zevki yüksek ve zorlu bir maç olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kendi seyircileri önünde oynayacak olmalarının önemine dikkat çeken tecrübeli oyuncu, "Kendi seyircimiz önünde oynama avantajını yaşadık. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir destek vardı. Yarın önemli gün. Umuyoruz ki hem ekran başında bizi izleyenler hem de sahada yanımızda olanlarla beraber tüm Türkiye tek yürek olup o kupaya tekrardan kavuşmak için her şeyimizi vereceğiz" dedi.