FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI: İtalya - Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kendi seyircileri önünde oynayacak olmalarının önemine dikkat çeken tecrübeli oyuncu, "Kendi seyircimiz önünde oynama avantajını yaşadık. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir destek vardı. Yarın önemli gün. Umuyoruz ki hem ekran başında bizi izleyenler hem de sahada yanımızda olanlarla beraber tüm Türkiye tek yürek olup o kupaya tekrardan kavuşmak için her şeyimizi vereceğiz" dedi.