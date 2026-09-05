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        Haberler Bilgi FİLENİN SULTANLARI FİNAL RAKİBİ 2026 | Türkiye 2026 CEV Avrupa Şampiyonası final rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Filenin Sultanları final maçı ne zaman?

        FİLENİN SULTANLARI FİNAL RAKİBİ 2026 | Türkiye 2026 CEV Avrupa Şampiyonası final rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Filenin Sultanları final maçı ne zaman?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Bu gelişme sonrası Filenin Sultanları final maçı tarihi ve rakibi voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Türkiye'nin final rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Filenin Sultanları final maçı ne zaman? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 18:42 Güncelleme:
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Göğsümüzü kabartan bu gelişme sonrası gözler Filenin Sultanları final rakibine çevrildi. Öte yandan Türkiye’nin final maçı tarihi de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Türkiye Avrupa Şampiyonası final rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Filenin Sultanları final maçı ne zaman? İşte Filenin Sultanları final maçı tarihi ve rakibi hakkında detaylar…

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        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FİNALE YÜKSELDİ!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

        Filenin Sultanları, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

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        SET SONUÇLARI

        1. Set Sonucu: Türkiye 25-20 Sırbistan

        2. Set Sonucu: Türkiye 25-19 Sırbistan

        3. Set Sonucu: Türkiye 25-20 Sırbistan

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        TÜRKİYE FİNAL RAKİBİ KİM OLDU, HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

        A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalindeki rakibi henüz belli olmadı. Türkiye, finalde İtalya-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        İtalya – Polonya yarı final maçı, 5 Eylül Cumartesi günü (bu akşam) saat 19.00’da oynanacak. Bu mücadeleyi kazanan takım, finalde Filenin Sultanları’nın rakibi olacak.

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        FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        Şampiyonu belirleyecek final maçı, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

        Filenin Sultanları finalde galibiyet alırsa üst üste ikinci altın madalyasını kazanmış olacak.

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