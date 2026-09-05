A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Göğsümüzü kabartan bu gelişme sonrası gözler Filenin Sultanları final rakibine çevrildi. Öte yandan Türkiye’nin final maçı tarihi de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Türkiye Avrupa Şampiyonası final rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Filenin Sultanları final maçı ne zaman? İşte Filenin Sultanları final maçı tarihi ve rakibi hakkında detaylar…