GALATASARAY 42 MAÇLIK REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Galatasaray için Samsunspor karşılaşması, üç puanın ötesinde tarihi bir önem taşıyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de oynadığı son 41 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 33 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden Galatasaray, Samsunspor karşısında da mağlup olmaması halinde serisini 42 maça çıkararak kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisine ulaşacak.

Galatasaray ayrıca ligde oynadığı son beş maçın tamamını kazanırken Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarıyla birlikte üst üste yedi resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu başarılı performansı Samsunspor karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor.