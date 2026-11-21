Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Samsunspor maçı nerede oynanacak? İşte muhtemel 11'ler!
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisini sürdürmek için mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşma, RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle farklı bir statta oynanacak. Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun forma giyemeyeceği kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray-Samsunspor maçı nerede oynanacak? İşte detaylar…
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor'u ağırlayacak. Ligde geride kalan 11 haftada topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, taraftarı önünde Samsunspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, son beş lig maçını kazanarak yakaladığı çıkışı sürdürmek isterken 7 puanla 17. sırada bulunan Samsunspor ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Mücadelenin nerede oynanacağo ve Galatasaray'daki sakat oyuncular merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri…
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Dördüncü hakem ise Fatih Tokail olacak.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEDEN RAMS PARK'TA OYNANMIYOR?
Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının oynanacağı statta değişikliğe gidildi. İlk olarak RAMS Park'ta yapılması planlanan mücadele, stadyum zeminindeki çim yenileme ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na alındı.
Galatasaray Kulübü, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada zemin çalışmalarının devam ettiğini ve mevcut koşullar nedeniyle Samsunspor maçının farklı bir statta oynanmasının zorunlu hale geldiğini duyurdu.
EKSİKLER
Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasına önemli eksiklerle çıkacak. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Rafael Leao, Roland Sallai ve Ismail Jakobs mücadelede forma giyemeyecek.
Öte yandan milli takımlarda sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez ve Aleksey Batrakov takımla çalıştı. Okan Buruk'un görev vermesi halinde bu oyuncular Samsunspor maçında sahada olabilecek.
Samsunspor'da ise sakatlığı bulunan Celil Yüksel, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Deniz Gül.
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Strahinja Erakovic, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Yalçın Kayan, Elliot Watt, Antoine Sekongo, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Mohamed Bayo.
GALATASARAY 42 MAÇLIK REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Galatasaray için Samsunspor karşılaşması, üç puanın ötesinde tarihi bir önem taşıyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de oynadığı son 41 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 33 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden Galatasaray, Samsunspor karşısında da mağlup olmaması halinde serisini 42 maça çıkararak kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisine ulaşacak.
Galatasaray ayrıca ligde oynadığı son beş maçın tamamını kazanırken Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarıyla birlikte üst üste yedi resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu başarılı performansı Samsunspor karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor.
GALATASARAY VE SAMSUNSPOR'UN PUAN DURUMU
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 28 puan topladı.
Samsunspor ise 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 7 puanda kaldı. Karadeniz temsilcisi, milli ara öncesinde Konyaspor'u 1-0 yenerek sekiz maçlık galibiyet hasretine son verdi.