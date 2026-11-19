GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026 TUTARLARI: Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Garanti Bankası emekli promosyonu ne kadar, hangi maaşa kaç TL veriliyor?
Garanti Bankası emekli promosyonu Kasım 2026 tutarları ve başvuru şartları merak ediliyor. Garanti BBVA, kasım ayına özel kampanyasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve 10 bin TL'ye varan bonus fırsatı sunuyor. Üstelik kampanyadan yalnızca maaşını yeni taşıyanlar değil, mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşteriler de yararlanabiliyor. Peki, Garanti Bankası emekli promosyonu ne kadar, hangi maaşa kaç TL veriliyor? Promosyon başvurusu nasıl yapılır, kampanya ne zaman sona erecek? İşte maaşa göre Kasım 2026 Garanti Bankası emekli promosyon tutarları ve merak edilen tüm detaylar…
Bankaların emekli promosyon kampanyaları 2026 Kasım ayı için araştırılıyor. Maaşını başka bir bankaya taşımayı veya mevcut promosyon taahhüdünü yenilemeyi düşünen emekliler, bankaların sunduğu ödeme tutarlarını karşılaştırıyor. Garanti BBVA da Kasım ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine maaşa göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Kredi kartı veya banka kartı harcaması, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek şartları yerine getiren müşterilere ise toplam 10 bin TL'ye kadar bonus kazanma imkanı sağlanıyor. Peki, 2026 Garanti Bankası emekli promosyonu kaç TL oldu, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte Kasım 2026 Garanti Bankası emekli promosyonu tutarları ve kampanyanın ayrıntıları...
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026 NE KADAR?
Garanti BBVA, Kasım 2026 itibarıyla emekli maaşını bankadan alan veya maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Promosyon tutarı, emeklinin aldığı aylık maaşa göre belirleniyor.
2026 GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI
Banka, üç yıl boyunca emekli maaşını Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden müşterilerine şu tutarlarda ödeme yapıyor:
10.000 TL'nin altında maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 TL – 14.999,99 TL arasında maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 TL – 19.999,99 TL arasında maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL
PROMOSYONA EK 10 BİN TL BONUS FIRSATI
Garanti BBVA, 15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı sunuyor. Banka, ek ödülleri üç farklı işlem üzerinden veriyor.
Bonus kredi kartı veya Paracard ile toplam 2.000 TL alışveriş: 6.000 TL
Avans Hesap üzerinden en az 2.000 TL kullanım: 2.000 TL
Yeni konut, kasko veya tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi: 2.000 TL
Toplam ek bonus: 10.000 TL
Tüm koşulları sağlayan ve 15 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanan bir emekli, toplamda 25 bin TL'lik avantajdan yararlanabiliyor. Ek bonuslar banka kartına veya kredi kartına yükleniyor. Doğrudan nakit promosyon olarak ödenmiyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NELER?
Kasım ayındaki kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını üç yıl boyunca Garanti BBVA'dan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor.
Ek bonuslardan yararlanabilmek için ise işlemlerin belirlenen süre içerisinde tamamlanması şartı bulunuyor. Bankanın açıklamasına göre müşteriler, promosyon ödemesinin yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar ilgili harcama ve ürün koşullarını yerine getirmeli.
Örneğin promosyon ödemesini kasım ayında alan bir emeklinin bonus koşullarını 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
Kampanyanın dikkat çeken bir başka koşulu da ek ödüllerin tekrar kazanılmasına ilişkin. Bankanın açıklamasına göre 13 Mayıs 2025 tarihinden itibaren aynı kategorideki ek bonuslardan yararlanan müşteriler, promosyonlarını yenileseler bile daha önce aldıkları ödülü yeniden kazanamıyor.
Ayrıca Avans Hesap kullanımının faiz ve diğer maliyetler doğurabileceği, sigorta poliçelerinin de prim ödemesi gerektirdiği göz önünde bulundurulmalı.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Garanti BBVA'nın emekli promosyon kampanyası, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında maaş alan emeklileri kapsıyor.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri kampanyadan yararlanabiliyor. İlk kez emekli olup maaşını Garanti BBVA'dan almak isteyenler ve maaşını başka bankadan taşıyanlar da başvuru yapabiliyor.
Bunun yanında halihazırda emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan müşteriler de promosyon taahhütlerini yenileyerek kampanyaya katılabiliyor. Ancak mevcut müşterilerin ek bonuslardan yararlanabilmesi için bankanın tekrar kullanım koşullarını karşılaması gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞI GARANTİ BBVA'YA NASIL TAŞINIR?
Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşımak isteyenler, işlemlerini banka şubesine gitmeden de gerçekleştirebiliyor.
Garanti BBVA müşterisi olan ve maaşını başka bankadan ya da PTT'den alan emekliler, maaşlarında taşıma işlemine engel bir bloke bulunmaması halinde Garanti BBVA Mobil veya bankanın müşteri iletişim merkezi üzerinden başvuru yapabiliyor.
Henüz banka müşterisi olmayanlar ise Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olma işlemini tamamlayabiliyor. Dileyen emekliler e-Devlet üzerinden banka değişikliği başvurusunda bulunabiliyor veya kimlik belgeleriyle Garanti BBVA şubelerine gidebiliyor.
Maaşını başka bankaya taşıyacak emeklilerin mevcut promosyon taahhütlerini de kontrol etmesi gerekiyor. Üç yıllık süre dolmadan yapılan banka değişikliklerinde önceki promosyonun kalan süreye karşılık gelen bölümü geri alınabiliyor.