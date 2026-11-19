GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NELER?

Kasım ayındaki kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını üç yıl boyunca Garanti BBVA'dan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor.

Ek bonuslardan yararlanabilmek için ise işlemlerin belirlenen süre içerisinde tamamlanması şartı bulunuyor. Bankanın açıklamasına göre müşteriler, promosyon ödemesinin yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar ilgili harcama ve ürün koşullarını yerine getirmeli.

Örneğin promosyon ödemesini kasım ayında alan bir emeklinin bonus koşullarını 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Kampanyanın dikkat çeken bir başka koşulu da ek ödüllerin tekrar kazanılmasına ilişkin. Bankanın açıklamasına göre 13 Mayıs 2025 tarihinden itibaren aynı kategorideki ek bonuslardan yararlanan müşteriler, promosyonlarını yenileseler bile daha önce aldıkları ödülü yeniden kazanamıyor.

Ayrıca Avans Hesap kullanımının faiz ve diğer maliyetler doğurabileceği, sigorta poliçelerinin de prim ödemesi gerektirdiği göz önünde bulundurulmalı.