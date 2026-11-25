Gaziantep Valisi değişikliği, Valiler Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026/398 sayılı atama kararıyla Türkiye genelinde çok sayıda valinin görev yeri değiştirildi. Bu kapsamda 2023 yılından bu yana Gaziantep Valisi olarak görev yapan Kemal Çeber, Balıkesir Valiliğine atandı. Çeber'in yerine gelen isim de belli oldu. Atama sonrası yeni valinin hayatı ve daha önce görev yaptığı iller araştırılmaya başlandı. Peki, yeni Gaziantep Valisi kim oldu? İşte Gaziantep'in yeni valisi ve hayatına dair merak edilenler...