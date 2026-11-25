GAZİANTEP VALİSİ DEĞİŞTİ Mİ? Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Yeni Gaziantep Valisi kim oldu, Kemal Çeber nereye atandı?
''Gaziantep Valisi değişti mi?'' sorusu, 2026 Valiler Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle 14 ilin valisi merkeze çekilirken 41 ilin valisi değişti. Valisi değişen iller arasında Gaziantep de yer aldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Balıkesir Valiliğine atanırken kente yeni bir vali atandı. Peki, Gaziantep'in yeni valisi kim oldu? İşte 2026 Gaziantep vali ataması ve yeni valı hakkında merak edilen tüm detaylar...
Gaziantep Valisi değişikliği, Valiler Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026/398 sayılı atama kararıyla Türkiye genelinde çok sayıda valinin görev yeri değiştirildi. Bu kapsamda 2023 yılından bu yana Gaziantep Valisi olarak görev yapan Kemal Çeber, Balıkesir Valiliğine atandı. Çeber'in yerine gelen isim de belli oldu. Atama sonrası yeni valinin hayatı ve daha önce görev yaptığı iller araştırılmaya başlandı. Peki, yeni Gaziantep Valisi kim oldu? İşte Gaziantep'in yeni valisi ve hayatına dair merak edilenler...
GAZİANTEP VALİSİ DEĞİŞTİ Mİ, YENİ VALİ KİM OLDU?
25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliğinde görev değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanlığının 2026/398 sayılı atama kararı kapsamında Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Gaziantep'in yeni valisi olarak atandı.
Kararnameyle Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Balıkesir Valiliğine getirildi. Tuncay Akkoyun, devir teslim işlemlerinin ardından Gaziantep Valiliğindeki görevine başlayacak.
GAZİANTEP'İN YENİ VALİSİ TUNCAY AKKOYUN KİMDİR?
1976 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Tuncay Akkoyun, 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamlayan Akkoyun, 1999 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur.
29 Mayıs 2000 yılında Elazığ Kaymakam Adayı olarak göreve başlamış, üç yıllık Kaymakam Adaylığı süresince hazırlanan eğitim ve staj programlarını başarı ile tamamlamıştır. Aynı süre içerisinde Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.
2001 yılında Ankara Üniversitesinde düzenlenen yabancı dil eğitiminin ardından İngiltere’de altı ay süren yabancı dil eğitimi programını tamamlamıştır.
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Ceza Hukuku Alanında “Suç ve Kabahatlerde Kanunilik İlkesi” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlamıştır.
2003 yılında Bursa-Harmancık Kaymakamlığı görevine atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Malatya-Arguvan, Karaman-Ermenek, Erzincan-Tercan, Muğla-Ula Kaymakamlıkları, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı, Kahramanmaraş-Türkoğlu ve Kahramanmaraş-Elbistan Kaymakamlığı görevlerini gerçekleştirmiştir.
Türkoğlu Kaymakamlığı görevini devam ettirdiği süre içerisinde Kilis’te Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan konaklama merkezinin kurulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca görevlendirilmiş olup bir ay süre ile burada görev yapmıştır. Ayrıca Kahramanmaraş’ta Suriye vatandaşı misafirlerin konaklaması için hazırlanan çadır kent/konaklama merkezinin kuruluşunda görev yapmış ve bir yıl süreyle de yöneticiliğini yürütmüştür.
İçişleri Bakanlığı-Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından düzenlenen “Yerel Kalkınmada Mülki İdare Amirlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, 1-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Japonya’da eğitim ve araştırma çalışmalarına katılmıştır. Bu süre zarfında Kobe, Kushimoto, Tokyo, Sappora, Otaru kentlerinde Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japonya’nın Yönetim Yapısı çalışmalarını yerinde inceleme imkânı bulmuştur.
2018 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilmiştir.
12 Mayıs 2022 tarihli 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Karaman Valiliğine atanmıştır.
İyi derecede İngilizce bilen Tuncay Akkoyun, evli ve iki çocuk babasıdır.