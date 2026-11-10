GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN TABLOSU: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı? 10 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta birinci olan gelin...
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde heyecan dolu anlar yaşandı. 10 Kasım 2026 Salı günü yayınlanan bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerin beğenisini kazanmak ve günün en yüksek puanına ulaşmak için hünerlerini sergiledi. Mutfaktaki rekabetin giderek arttığı yarışmada, tadım ve puanlama aşamasının ardından günün kazananı da belli oldu. Yarışmacıların aldığı puanlar kadar çeyrek altının sahibinin kim olduğu da izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Gelinim Mutfakta'da 10 Kasım Salı günü günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? İşte günün puan tablosu ve yarışmada yaşananlar...
Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ikinci gününde yarışmacılar arasındaki puan mücadelesi hız kesmeden devam etti. 10 Kasım Salı günü izleyici karşısına çıkan bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, günün tarifini en başarılı şekilde hazırlayarak rakiplerine fark atmaya çalıştı. Kayınvalidelerin sofraya gelen yemekleri değerlendirmesiyle birlikte merakla beklenen puanlama aşamasına geçildi. Gün sonunda açıklanan sonuçlar, yarışmacıların sıralamasını değiştirirken çeyrek altının hangi geline verildiği de belli oldu. Peki, 10 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı kim aldı? Günün çeyrek altını kimin oldu? İşte yarışmanın son bölümünde yaşananlar ve güncel puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Cemile oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 10 KASIM 2026 PUAN DURUMU
Cemile: 21 puan
Yeşim: 20 puan
Tuğba: 14 puan
Sevim: 5 puan