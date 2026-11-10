GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN TABLOSU: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı? 10 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta birinci olan gelin...

Fenerbahçe'nin deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maçın ardından HT Spor stüdyosunda Gürcan Bilgiç, Yalçın Ayhan ve Mehmet Yılmaz; sarı-lacivertlilerin sahadaki oyununu, Emre Belözoğlu'nun teknik adamlık vizyonunu ve İrfan Can Kahveci'nin gündem olan gol sevincini masay... Daha Fazla Göster

Fenerbahçe'nin deplasmanda Çorum FK'yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maçın ardından HT Spor stüdyosunda Gürcan Bilgiç, Yalçın Ayhan ve Mehmet Yılmaz; sarı-lacivertlilerin sahadaki oyununu, Emre Belözoğlu'nun teknik adamlık vizyonunu ve İrfan Can Kahveci'nin gündem olan gol sevincini masaya yatırıyor. Yalçın Ayhan, Başakşehir döneminde birlikte forma giydiği Emre Belözoğlu'nun saha içi mükemmeliyetçiliğini ve Aykut Kocaman'ın yorumculuk-teknik direktörlük konusundaki ilkesel duruşunu hatırlatırken; Gürcan Bilgiç, Emre Belözoğlu'nun taktiksel pozisyon disiplinini, N'Golo Kanté'nin yedek bırakılmasındaki cesareti, Mason Greenwood ve İsmail Yüksek'teki dikkat çeken değişimi değerlendiriyor. Programda ayrıca İrfan Can Kahveci'nin tartışma yaratan üst arama sevinci ve A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yönelik gönderme iddiaları ele alınıyor. Daha Az Göster