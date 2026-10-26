GS - FB DERBİ MAÇI CANLI YAYIN KANALI: Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında gözler RAMS Park'a çevrilmiş durumda. Ligde 19 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray ile zirvenin üç puan gerisindeki Fenerbahçe, sezonun en kritik maçlarından birinde karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek, sarı-lacivertliler ise ezeli rakibini yenerek puan farkını kapatmak istiyor. Dev derbi öncesinde karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisi canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 19 puanla 2. sırada yer alırken İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Son 39 lig maçında sahasında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak ezeli rakibiyle arasındaki farkı altı puana çıkarmayı hedefliyor. Ligde üst üste üç galibiyet alan ve son dört karşılaşmasında gol yemeyen Fenerbahçe ise RAMS Park'tan üç puanla ayrılarak Galatasaray'ı puan olarak yakalamak istiyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS-FB derbi maçı muhtemel 11’leri ve dev karşılaşma öncesinde merak edilen tüm detaylar…
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev mücadele, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü (bu akşam) saat 21.30'da başlayacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. RAMS Park'ta oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, İrfan Can, Lukaku.
DERBİDE ÜÇ PUANLIK FARK KAPANACAK MI?
Sezona altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle başlayan Galatasaray, sekiz haftada topladığı 19 puanla 2. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, son lig maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup ederken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 4-2 yenerek derbi öncesinde moral kazandı.
Fenerbahçe ise geride kalan sekiz haftada beş galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Topladığı 16 puanla üçüncü sırada yer alan sarı-lacivertliler, ligde son olarak Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına ligdeki üç maçlık galibiyet serisiyle çıkacak.
Derbiyi Galatasaray'ın kazanması durumunda iki takım arasındaki fark altı puana yükselecek. Fenerbahçe'nin galibiyetinde ise ezeli rakipler 19 puanda eşitlenecek. Beraberlik halinde mevcut üç puanlık fark korunacak.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu derbide 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
GALATASARAY TAM KADRO
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi eksik bulunmuyor. Lille maçından sonra ağrıları artan Barış Alper Yılmaz'ın derbide forma giymesi bekleniyor.
Galatasaray'da sakatlıktan dönen Wilfried Singo ve Rafael Leao'nun da derbi kadrosunda olması bekleniyor.