GS - FB DERBİ MAÇI CANLI YAYIN KANALI: Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 19 puanla 2. sırada yer alırken İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Son 39 lig maçında sahasında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak ezeli rakibiyle arasındaki farkı altı puana çıkarmayı hedefliyor. Ligde üst üste üç galibiyet alan ve son dört karşılaşmasında gol yemeyen Fenerbahçe ise RAMS Park'tan üç puanla ayrılarak Galatasaray'ı puan olarak yakalamak istiyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS-FB derbi maçı muhtemel 11’leri ve dev karşılaşma öncesinde merak edilen tüm detaylar…