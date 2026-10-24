GS-FB DERBİ MAÇI SAATİ: Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbiye sahne olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde iki takım da galibiyete odaklandı. Taraftarı önünde sahaya lider olarak çıkacak Galatasaray, ezeli rakibini mağlup ederek puan tablosundaki üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek Fenerbahçe ise derbiden üç puanla ayrılarak liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
Futbolseverlerin gözü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirebilecek derbi öncesinde iki ezeli rakip de sahadan üç puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Liderlik avantajını elinde bulunduran Galatasaray, taraftarının desteğiyle kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek rakibini geride bırakmayı ve liderliği ele geçirmeyi amaçlıyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev maçın tarihine, saatine ve yayın bilgilerine ilişkin detaylar…
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çalacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Dev mücadele, kanaldan canlı olarak takip edilebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Victor Osimhen.
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Archie Brown, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku.