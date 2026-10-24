Futbolseverlerin gözü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirebilecek derbi öncesinde iki ezeli rakip de sahadan üç puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Liderlik avantajını elinde bulunduran Galatasaray, taraftarının desteğiyle kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek rakibini geride bırakmayı ve liderliği ele geçirmeyi amaçlıyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev maçın tarihine, saatine ve yayın bilgilerine ilişkin detaylar…