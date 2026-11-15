Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri günün en çok aratılan konu başlığı oluyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 15 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı. Peki Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 15 Kasım 2026 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte, güncel akaryakıt fiyatlarında son durum