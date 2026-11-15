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        Haberler Bilgi GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 15 KASIM 2026 PAZAR: Ankara, İzmir, İstanbul’da benzin, mazot, LPG litre ne kadar oldu? Benzine, mazota (motorin) indirim ya da zam var mı?

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 15 KASIM 2026 PAZAR: Ankara, İzmir, İstanbul’da benzin, mazot, LPG litre ne kadar oldu? Benzine, mazota (motorin) indirim ya da zam var mı?

        Milyonlarca sürücü benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, yurt içindeki güncel akaryakıt fiyatını doğrudan etkiliyor. En son 12 Kasım Perşembe günü benzinin litre fiyatına 3,54 TL indirim yapılmış ve indirim, pompa fiyatlarına yansıtılmıştı. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi gündemdeki yerini korurken, araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul 15 Kasım 2026 benzin, LPG, Mazot (Motorin) indirim veya zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte, detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 01:04 Güncelleme:
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        Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri günün en çok aratılan konu başlığı oluyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 15 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı. Peki Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 15 Kasım 2026 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte, güncel akaryakıt fiyatlarında son durum

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        BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ VAR MI?

        12 Kasım 2026 itibarıyla benzinde yaklaşık 3,40 TL'lik bir indirim gerçekleşmişti.

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        15 Kasım Pazar günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) veya LPG (otogaz) grubunda tabelalara yansıyan yeni bir zam ya da indirim kararı yok.

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        15 KASIM 2026 BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 71,20 TL

        Motorin: 95,20 TL

        LPG: 50,70 TL

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 71,00 TL

        Motorin: 95,10 TL

        LPG: 50,10 TL

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 72,20 TL

        Motorin: 96,40 TL

        LPG: 50,79 TL

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 72,40 TL

        Motorin: 96,60 TL

        LPG: 50,70 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri dikkate alınarak belirleniyor. Rafineri çıkış fiyatının üzerine ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), KDV, dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve bayi kâr marjı eklenerek pompa satış fiyatı oluşturuluyor. Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş veya düşüşler ile döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyabiliyor.

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        #Akaryakıt fiyatları
        #benzin
        #motorin
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