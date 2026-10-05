GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 5 Ekim 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorine zam, indirim var mı?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR, İNDİRİM VAR MI?

Küresel piyasalardaki fiyat hareketleri, döviz kurundaki değişimler ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeyi sürdürüyor. Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 2,22 TL'lik indirim uygulanırken, sektörden yeni bir indirim beklentisi daha geldi.

Sektör kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre motorin grubunda 6 Ekim Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4,95 TL'lik ek indirim öngörülüyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecek.