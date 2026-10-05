GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: 5 Ekim 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorine zam, indirim var mı?
Akaryakıt piyasasında fiyat değişimleri araç sahiplerinin yakın takibinde. Küresel petrol piyasasında Brent petrolün seyrinin yanı sıra döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yansıyabiliyor. Bu nedenle sürücüler, istasyonlardaki güncel litre fiyatlarını gün boyunca araştırıyor. Peki benzin ve motorin bugün kaç TL, LPG'nin litre fiyatı ne kadar? Motorine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 5 Ekim 2026 Pazartesi günü için güncel akaryakıt fiyatları...
Petrol piyasasında yaşanan değişimler ve döviz kurundaki hareketler, akaryakıt tabelalarını yakından ilgilendirmeye devam ediyor. Vergi kalemlerindeki güncellemeler de pompa fiyatlarının seyrinde etkili olurken, sürücüler benzin, motorin ve LPG'deki son durumu merak ediyor. Özellikle günlük fiyat değişimlerinin ardından “Benzinin litresi ne kadar?”, “Motorin kaç TL oldu?”, “LPG fiyatı bugün ne kadar?” ve "Akaryakıta indirim var mı?" soruları yeniden gündeme geldi. İşte 5 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR, İNDİRİM VAR MI?
Küresel piyasalardaki fiyat hareketleri, döviz kurundaki değişimler ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeyi sürdürüyor. Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 2,22 TL'lik indirim uygulanırken, sektörden yeni bir indirim beklentisi daha geldi.
Sektör kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre motorin grubunda 6 Ekim Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4,95 TL'lik ek indirim öngörülüyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecek.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI 5 EKİM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 84.60 TL
Motorin litre fiyatı: 95.00 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI 5 EKİM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 84.50 TL
Motorin litre fiyatı: 94.90 TL
LPG litre fiyatı: 40.60 TL
ANKARA 5 EKİM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 85.60 TL
Motorin litre fiyatı: 96.10 TL
LPG litre fiyatı: 41.29 TL
İZMİR 5 EKİM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 85.90 TL
Motorin litre fiyatı: 96.40 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL