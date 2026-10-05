GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI LİSTESİ EKİM 2026: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

EKİM 2026 EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI YENİLENDİ!

Ekim ayında emekli promosyonlarında bankadan bankaya değişen ödeme tutarları dikkat çekiyor. Bazı kampanyalar yalnızca nakit promosyondan oluşurken, bazı bankalar buna ek olarak farklı ödül ve avantajlar da sunuyor. Maaşını yeni bir bankaya taşıyan ya da mevcut bankasında kalma taahhüdünü yenileyen emekliler için toplam kampanya tutarı, ek koşulların sağlanması halinde 35 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Promosyon başvurusu yapmadan önce kampanyanın geçerlilik süresi, maaş aralığı ve ek şartlarının ayrıntılı şekilde incelenmesi önem taşıyor. Çünkü bazı bankalarda ilan edilen en yüksek tutara ulaşmak için kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı veya farklı bankacılık ürünlerinden yararlanma gibi ek koşullar aranabiliyor.