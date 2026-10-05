GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI LİSTESİ EKİM 2026: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
Ekim ayının başlamasıyla birlikte emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet yeniden hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca emekli, maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında sunulan nakit promosyonları ve ek avantajları araştırıyor. Bankalar kampanya tutarlarını maaş aralıklarına ve ek koşullara göre güncellerken, emekliler de hangi bankanın daha yüksek ödeme sunduğunu karşılaştırıyor. Peki Ekim 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Halkbank ve Akbank başta olmak üzere bankaların güncel promosyon tutarları ve kampanya ayrıntıları...
Ekim ayında bankaların emekli müşterilere sunduğu promosyon kampanyaları yeniden güncellendi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşlar, üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında verilen nakit ödemeleri ve ek avantajları karşılaştırmaya başladı. Kampanya tutarları hem maaş seviyesine hem de bankaların belirlediği ek koşullara göre değişirken, bazı bankalar promosyonun yanında ilave ödül fırsatları da sunuyor. Peki Ekim 2026 döneminde hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Halkbank ve Akbank dahil olmak üzere bankaların güncel kampanya tutarları ve ödeme şartları...
EKİM 2026 EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI YENİLENDİ!
Ekim ayında emekli promosyonlarında bankadan bankaya değişen ödeme tutarları dikkat çekiyor. Bazı kampanyalar yalnızca nakit promosyondan oluşurken, bazı bankalar buna ek olarak farklı ödül ve avantajlar da sunuyor. Maaşını yeni bir bankaya taşıyan ya da mevcut bankasında kalma taahhüdünü yenileyen emekliler için toplam kampanya tutarı, ek koşulların sağlanması halinde 35 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Promosyon başvurusu yapmadan önce kampanyanın geçerlilik süresi, maaş aralığı ve ek şartlarının ayrıntılı şekilde incelenmesi önem taşıyor. Çünkü bazı bankalarda ilan edilen en yüksek tutara ulaşmak için kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı veya farklı bankacılık ürünlerinden yararlanma gibi ek koşullar aranabiliyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşların maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları gerekiyor.
Banka tarafından istenen promosyon sözleşmesinin onaylanmasının ardından, kampanya şartlarının yerine getirilmesi halinde promosyon ödemesi emeklinin hesabına yatırılıyor. Başvurular banka şubeleri, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU EKİM 2026
Akbank’ın emeklilere yönelik kampanyasında 15 bin TL’ye kadar chip-para fırsatı sunuluyor. Kampanyadan, 16 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden müşteri olan, SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve promosyon başvurusu yapan emekliler yararlanabiliyor.
Ek chip-para kazanımı ise belirlenen işlemlere göre değişiyor. Buna göre emekli maaşını Akbank Mobil üzerinden taşıyanlara 3 bin TL, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıranlara 5 bin 500 TL, iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3 bin TL chip-para veriliyor. Axess veya Wings kartla aylık 2 bin TL ve üzeri harcama yapanlar üç ayda toplam 3 bin TL kazanabiliyor. Akbank Mobil’deki “Mobilin Akbanklısı” kampanyasına katılan müşterilere ise 500 TL ek chip-para sağlanıyor.
YAPI KREDİ GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre değişen nakit promosyon imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında aylığı 10 bin TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin-15 bin TL arasında olanlara 10 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasında bulunanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 15 bin TL ödeme yapılıyor.
Söz konusu promosyondan, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren müşteriler yararlanabiliyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI 2026
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre farklı seviyelerde promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya kapsamında ödeme miktarı 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.
10 bin TL ile 15 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL arasında maaşı bulunanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri aylık alan emeklilere ise 12 bin TL promosyon veriliyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 18 bin TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
"12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz."
ING EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.