GÜNÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün hangi gelin kazandı? 12 Kasım 2026 Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü yarışmacılar, haftanın finaline yaklaşırken birincilik için yeniden tezgâh başına geçti. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, kendilerine verilen yemeği en başarılı şekilde hazırlayıp rakiplerinden daha fazla puan alabilmek için hünerlerini ortaya koydu. Kayınvalidelerin yaptığı tadımın ardından açıklanan puanlar, yarışmadaki sıralamayı değiştirebilecek gelişmeleri beraberinde getirdi. İzleyiciler ise günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altının sahibi olan gelini merakla araştırmaya başladı. Peki, 12 Kasım Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte günün puan tablosu ve yarışmada yaşanan son gelişmeler...