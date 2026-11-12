GÜNÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün hangi gelin kazandı? 12 Kasım 2026 Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu
12 Kasım 2026 Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın dördüncü gün heyecanı yaşandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, günün tarifini en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Yemeklerin tamamlanmasının ardından gelinlerin tabakları tadılarak puanlamaya sunuldu. Haftanın finaline bir gün kala yarışmacıların aldığı puanlar ve günün çeyrek altınını kazanan isim izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, 12 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte günün puan durumu ve yarışmada yaşananlar...
Gelinim Mutfakta'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü yarışmacılar, haftanın finaline yaklaşırken birincilik için yeniden tezgâh başına geçti. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, kendilerine verilen yemeği en başarılı şekilde hazırlayıp rakiplerinden daha fazla puan alabilmek için hünerlerini ortaya koydu. Kayınvalidelerin yaptığı tadımın ardından açıklanan puanlar, yarışmadaki sıralamayı değiştirebilecek gelişmeleri beraberinde getirdi. İzleyiciler ise günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altının sahibi olan gelini merakla araştırmaya başladı. Peki, 12 Kasım Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte günün puan tablosu ve yarışmada yaşanan son gelişmeler...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da 12 Kasım bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 12 KASIM 2026 PUAN DURUMU
Tuğba: 18 puan
Yeşim: 15 puan
Cemile: 12 puan
Sevim: 11 puan