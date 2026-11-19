GÜNÜN KAZANANI BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün hangi gelin birinci oldu ve çeyrek altın kazandı? 19 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününe girilirken çeyrek altın mücadelesinde heyecan giderek artıyor. 19 Kasım 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümde Ceren, Yeşim, Tuğba ve Sevim, günün en yüksek puanını alabilmek için mutfakta kıyasıya yarışıyor. Haftanın finaline bir gün kala gelinlerin hazırladığı tabaklar kayınvalidelerin değerlendirmesine sunulurken, alınan her puan haftalık sıralamayı da etkiliyor. Bir yandan günlük ödül için yarışan gelinler, diğer yandan hafta sonunda dağıtılacak altınlara bir adım daha yaklaşmaya çalışıyor. Peki, 19 Kasım Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim aldı, perşembe gününün birincisi kim oldu? Ceren, Yeşim, Tuğba ve Sevim'in puanları kaç? İşte Gelinim Mutfakta 19 Kasım 2026 Perşembe gününe ait puan tablosu ve sonuçlara ilişkin detaylar...
Sevilen yarışma Gelinim Mutfakta'da haftanın finali öncesinde puan mücadelesi sürüyor. 19 Kasım 2026 Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümde Ceren, Yeşim, Tuğba ve Sevim, çeyrek altını kazanmak ve haftalık sıralamada avantaj elde etmek için tezgah başına geçiyor. Gelinlerin hazırladığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanırken, ortaya çıkan sonuçlar haftanın genel tablosunu da şekillendiriyor. Cuma günü yapılacak final öncesinde yarışmacılar arasındaki puan farkları ve günün birincisi izleyicilerin merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da 19 Kasım Perşembe günü kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? Ceren, Yeşim, Tuğba ve Sevim kaç puan aldı? İşte 19 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu, günlük sıralama ve çeyrek altın sonuçları...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da 19 Kasım bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM 2026 PUAN DURUMU
Yeşim: 19 puan
Tuğba: 17 puan
Ceren: 14 puan
Sevim: 6 puan