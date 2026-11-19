Büyükçekmece'de kiracı taşınınca ortaya çıktı; 2 yıl boyunca evin her yerine aşk şiirleri yazmış

(DHA)- BÜYÜKÇEKMECE'de 2 yıl yaşadığı evden taşınan kiracının, dairenin duvarlarına, tavanına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombiye aşk şiirleri ile ayrılık sözleri yazdığı ortaya çıktı. Evin durumunu gördüğünde şaşkınlık yaşayan ev sahibi, avukatı aracılığıyla kiracıdan şikayetçi ol... Daha Fazla Göster (DHA)- BÜYÜKÇEKMECE'de 2 yıl yaşadığı evden taşınan kiracının, dairenin duvarlarına, tavanına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombiye aşk şiirleri ile ayrılık sözleri yazdığı ortaya çıktı. Evin durumunu gördüğünde şaşkınlık yaşayan ev sahibi, avukatı aracılığıyla kiracıdan şikayetçi oldu. Hukuki sürecin başlatıldığını belirten avukat Selman Altınbilek, "Her yere yazdığı yazılar sebebiyle 'eve zarar verme' ve 'güveni kötüye kullanma suçlarından takip sürecimiz devam ediyor. Zararlarımızı tanzim edeceğiz" dedi. Daha Az Göster