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        Haberler Bilgi GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Kasım 2026 Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi

        GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Kasım 2026 Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi

        12 Kasım 2026 Perşembe akşamı televizyon karşısına geçmeyi planlayan izleyiciler, ulusal kanalların günlük yayın programını gündemine aldı. Dizi tutkunlarından yarışma ve sinema programlarını takip edenlere kadar pek çok kişi, bu akşam ekranda hangi yapımların yer alacağını öğrenmek istiyor. Kanal D, TRT 1, Show TV, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın takvimleri araştırılırken, yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler de merak konusu oldu. Peki, 12 Kasım Perşembe akşamı televizyonda hangi programlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte kanalların güncel TV yayın akışı ve saat saat program listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:23 Güncelleme:
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        1

        Perşembe akşamını televizyon izleyerek değerlendirmek isteyenler, 12 Kasım 2026 tarihli kanal programlarını araştırmaya başladı. Ekranlarda yer alacak dizilerin yeni bölümleri, sevilen yarışmalar, filmler ve eğlence programları izleyicilerin yakın takibinde bulunuyor. Kanal D, TRT 1, Show TV, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in prime time kuşağında hangi yapımlara yer vereceği merak ediliyor. Peki, 12 Kasım Perşembe bu akşam hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte ulusal kanalların güncel yayın saatleri ve günlük program rehberi haberimizde...

        2

        KANALLARIN 12 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Baba

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        00.15 Gece Hattı

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği | Yabancı Sinema

        23.40 Tehlikeli Miras | Yabancı Sinema

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Türkiye – Belçika

        22.15 Güneşin Doğduğu Yer

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Haysiyet (Tekrar)

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan ile Bugün

        10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir gün

        12.30 Gelinler Sofrası

        15.00 Halef

        17.45 Kumbara

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.45 Temizlik Benim İşim

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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