GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Kasım 2026 Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi
12 Kasım 2026 Perşembe akşamı televizyon karşısına geçmeyi planlayan izleyiciler, ulusal kanalların günlük yayın programını gündemine aldı. Dizi tutkunlarından yarışma ve sinema programlarını takip edenlere kadar pek çok kişi, bu akşam ekranda hangi yapımların yer alacağını öğrenmek istiyor. Kanal D, TRT 1, Show TV, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın takvimleri araştırılırken, yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler de merak konusu oldu. Peki, 12 Kasım Perşembe akşamı televizyonda hangi programlar var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte kanalların güncel TV yayın akışı ve saat saat program listesi...
Perşembe akşamını televizyon izleyerek değerlendirmek isteyenler, 12 Kasım 2026 tarihli kanal programlarını araştırmaya başladı. Ekranlarda yer alacak dizilerin yeni bölümleri, sevilen yarışmalar, filmler ve eğlence programları izleyicilerin yakın takibinde bulunuyor. Kanal D, TRT 1, Show TV, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in prime time kuşağında hangi yapımlara yer vereceği merak ediliyor. Peki, 12 Kasım Perşembe bu akşam hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte ulusal kanalların güncel yayın saatleri ve günlük program rehberi haberimizde...
KANALLARIN 12 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
00.15 Gece Hattı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği | Yabancı Sinema
23.40 Tehlikeli Miras | Yabancı Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Türkiye – Belçika
22.15 Güneşin Doğduğu Yer
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir gün
12.30 Gelinler Sofrası
15.00 Halef
17.45 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.45 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)