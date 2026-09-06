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        Haberler Bilgi HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI: 6 Eylül 2026 Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI: 6 Eylül 2026 Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarındaki değişim, haftanın son gününde de yatırımcıların odağında bulunuyor. 6 Eylül 2026 Pazar günü piyasaları takip eden vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki güncel seviyeleri araştırıyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz hareketleri ve piyasalardaki beklentiler altının yönü üzerinde etkili olurken, alım-satım yapmayı düşünenler anlık fiyatları yakından izliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 6 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, 6 Eylül 2026 Pazar günü de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik beklentiler altın fiyatlarının yönünü belirlerken, özellikle gram ve çeyrek altının güncel değerleri merak ediliyor. Birikimlerini altınla korumak isteyen vatandaşlar ile alım-satım yapmayı planlayan yatırımcılar, güncel rakamları araştırıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor, ons altının fiyatı hangi seviyede? İşte 6 Eylül 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.898,04

        Satış: 6.898,85

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.428,85

        Satış: 4.431,11

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.036,87

        Satış: 11.279,62

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.147,46

        Satış: 44.980,51

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 44.282,00

        Satış: 44.844,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.004,75

        Satış: 22.559,24

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.147,46

        Satış: 44.980,51

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 45.220,35

        Satış: 46.368,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.742,72

        Satış: 4.975,51

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.226,18

        Satış: 6.452,28

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 110.191,00

        Satış: 111.731,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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