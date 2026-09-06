HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI: 6 Eylül 2026 Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatlarındaki değişim, haftanın son gününde de yatırımcıların odağında bulunuyor. 6 Eylül 2026 Pazar günü piyasaları takip eden vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki güncel seviyeleri araştırıyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz hareketleri ve piyasalardaki beklentiler altının yönü üzerinde etkili olurken, alım-satım yapmayı düşünenler anlık fiyatları yakından izliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve ons altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 6 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...
Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, 6 Eylül 2026 Pazar günü de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik beklentiler altın fiyatlarının yönünü belirlerken, özellikle gram ve çeyrek altının güncel değerleri merak ediliyor. Birikimlerini altınla korumak isteyen vatandaşlar ile alım-satım yapmayı planlayan yatırımcılar, güncel rakamları araştırıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor, ons altının fiyatı hangi seviyede? İşte 6 Eylül 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.898,04
Satış: 6.898,85
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.428,85
Satış: 4.431,11
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.036,87
Satış: 11.279,62
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.147,46
Satış: 44.980,51
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 44.282,00
Satış: 44.844,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.004,75
Satış: 22.559,24
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.147,46
Satış: 44.980,51
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 45.220,35
Satış: 46.368,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.742,72
Satış: 4.975,51
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.226,18
Satış: 6.452,28
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 110.191,00
Satış: 111.731,00