HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI: 6 Eylül 2026 Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, 6 Eylül 2026 Pazar günü de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik beklentiler altın fiyatlarının yönünü belirlerken, özellikle gram ve çeyrek altının güncel değerleri merak ediliyor. Birikimlerini altınla korumak isteyen vatandaşlar ile alım-satım yapmayı planlayan yatırımcılar, güncel rakamları araştırıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor, ons altının fiyatı hangi seviyede? İşte 6 Eylül 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...