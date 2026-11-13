HAFTA SONU DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT! Meteoroloji İstanbul ve 10 il için uyardı: 14-15 Kasım hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelerde Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. İstanbul'un da aralarında yer aldığı 11 il için sarı kodlu alarm verilirken, lodosun hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerin iptal edilmesi de gündeme geldi. Vatandaşlar ise olumsuz hava koşullarının hangi saatlerde etkisini artıracağını ve hafta sonuna kadar sıcaklıklarla yağış durumunun nasıl seyredeceğini merak ediyor. İşte MGM'nin son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen sert hava koşullarına ilişkin yeni uyarılarını paylaştı. Son tahminlere göre özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen kuvvetli lodos ve fırtınanın günlük yaşamı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 şehir için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlanırken, rüzgarın yer yer saatte 90 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi. Şiddetli rüzgarın deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği ve bazı seferlerin gerçekleştirilemeyebileceği ifade edildi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, 14-15 Kasım İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporu ve il il beklenen gelişmeler...
METEOROLOJİ'DEN 11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI! HAFTA SONU FIRTINA VE SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu öncesinde yurdun birçok bölgesinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı uyarılarını duyurdu. Güncel hava tahmin raporuna göre Marmara'nın güney kesimleri, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve bazı iç bölgelerde yağışlı hava görülecek. İstanbul'un da aralarında yer aldığı 11 il için sarı kodlu uyarı yayımlanırken, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN LODOS UYARISI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkisini göstermesi beklenen kuvvetli lodos nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı tahmin edilen rüzgarın, kısa süreli kuvvetli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi beklenirken, AKOM olası olumsuzluklara karşı İstanbulluların tedbirli hareket etmesi gerektiğini hatırlattı.
İSTANBUL VE 10 İLDE SARI KODLU ALARM!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağış beklentisi nedeniyle toplam 11 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Uyarı kapsamına alınan iller arasında İstanbul'un yanı sıra Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova da bulunuyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı aksatabileceğine dikkat çekerek özellikle trafikte yaşanabilecek sorunlar, çatıların uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların gerekli önlemleri almasını istedi.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın batısında ise rüzgarın zaman zaman şiddetini artırarak saatte 60-90 kilometre hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini vurguladı.
Öte yandan MGM'nin yayımladığı 4 günlük hava tahmin haritası, hafta sonu yağışlı ve rüzgarlı sistemin batı kesimlerden başlayarak yurdun iç ve doğu bölgelerine doğru ilerleyeceğine işaret ediyor. Cuma günü batı illerinde hissedilecek kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanakların, cumartesi günü itibarıyla Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de daha geniş bir alanda etkisini göstermesi bekleniyor.