HAFTA SONU DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT! Meteoroloji İstanbul ve 10 il için uyardı: 14-15 Kasım hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen sert hava koşullarına ilişkin yeni uyarılarını paylaştı. Son tahminlere göre özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen kuvvetli lodos ve fırtınanın günlük yaşamı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 şehir için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlanırken, rüzgarın yer yer saatte 90 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi. Şiddetli rüzgarın deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği ve bazı seferlerin gerçekleştirilemeyebileceği ifade edildi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, 14-15 Kasım İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporu ve il il beklenen gelişmeler...